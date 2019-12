Navidad de siempre

Para muchos, renace una esperanza; para otros, son tiempos de encuentro familiar; para algunos, de nostalgia y melancolía; y para los niños, de alegrías.

La Navidad es un breve tiempo de calma, de afectos que deberían demostrarse durante todo el año y de buenos deseos o anhelos. Consciente o inconscientemente bajamos un cambio, una pausa o descanso necesario entre tanta vuelta que damos a diario.

Espero que todos hayan tenido una feliz Navidad llena de afectos y cariños de sus seres queridos, pues al final es lo único que importa, la familia. Esa familia sanguínea y también la que se va formando entre hermanos o hermanas que la vida te va presentando y te va regalando.

Quizás la Navidad a simple vista, en una sociedad de consumo y de intereses, es sinónimo de regalos y del viejo pascuero. Pero con el tiempo vamos esperando tener cerca a más personas que regalos y es imposible no tener un momento de tristeza, de nostalgia o melancolía por quienes ya no están con nosotros.

En Navidad bajamos las corazas y volvemos a ser un poco niños o aparece ese ser de nosotros que con tanta responsabilidad no lo dejamos expresarse. Y cuando nos volvemos un poco niños, la infancia aparece con sus recuerdos, con la imagen de los abuelos que se fueron y de otros seres queridos que se han marchado.

También la Navidad nos pone en perspectiva como van pasando los años, pues aquellos niños y niñas hasta hace poco, hoy en plena adolescencia o juventud van durmiendo la ansiedad de abrir regalos, de jugar hasta muy tarde o levantarse temprano para salir a jugar a la calle, y es inevitable no recordar sus ojos brillosos de alegría, y sentir un poco de tristeza al ver que el tiempo inexorablemente sigue su curso.

Hace más de dos mil años, el nacimiento de un niño, hijo de migrantes, nos trajo un mensaje de esperanza y amor. Hoy el mensaje sigue vigente, pues la paz es un imperativo y la fraternidad entre seres humanos es esencial para sobrevivir en tiempos violentos y complejos. Necesitamos luz entre tanta oscuridad, amor entre tanto odio, compasión entre tanta ira y rabia, empatía entre tanto dolor, esperanza entre tanta angustia y frustración, y diálogo entre tanto ruido.

El año 2019 no ha sido un año cualquiera y nuestro país debe volver a construir una paz social duradera, basada en justicia social, equidad, y más humanidad por sobre el materialismo.

Por ello, la Navidad es un buen tiempo para pensar en nuestros seres queridos y en nuestro entorno, ya sea laboral, social o familiar.

Los buenos deseos para este tiempo deben permanecer para el próximo año y siempre, pues tenemos el gran desafío de construir un nuevo contrato social, que traiga paz social, traiga bienestar, seguridad ante la incertidumbre laboral, incertidumbre en salud, e incertidumbre previsional.

Necesitamos empatía para los tiempos malos, necesitamos generosidad y solidaridad en tiempos peores, y necesitamos confianza entre nosotros. La búsqueda de la paz requiere empatía y voluntad de diálogo. No es tiempo de trincheras, ni ideológicas, ni de polos, pues el mundo cuando se ha dividido, los problemas se transforman en tragedias. No se trata entonces de catalogar como malos a los que no piensan como yo, ni como enemigos a quienes me discrepan. Se trata simplemente de recordar que los adultos de hoy fueron niños ayer y que en la infancia donde no hay barreras, era altamente probable que nos juntáramos a jugar entre todos, sin clasificación y sin temor. ¿Por qué no hacerlo ahora?

Ante los tiempos malos, la Navidad de ayer, que sea la de siempre. Un abrazo y que 2019 sea un año para pensar y vivir en comunidad. Comunidad como la de los primeros cristianos. Comunidad como la que nunca debimos dejar de ser.