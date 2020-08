Necesitamos más que una vacuna para el Covid-19

Superada la crisis sanitaria no aparece con claridad el orden de las prioridades para avanzar hacia un nuevo contrato social. Esto es preocupante porque creo que el país necesita definir un rumbo para las próximas décadas y para ello se requiere más diálogo y menos imposición de “verdades” interesadas entre la diversidad de actores de oposición y también en los partidarios del gobierno.

Es evidente que se debe recuperar el crecimiento económico y la economía, lo que estoy seguro, pues al igual que después de una catástrofe natural como un terremoto u otro, que trae contracción económica, con la reconstrucción se activa la economía y con ello el crecimiento. En este caso, con mayor certeza después de que aparezca una vacuna, debe venir un mayor dinamismo en la economía. Pero no basta, pues como diría Neruda “nosotros los de entonces ya no somos los mismos”, y esta crisis sanitaria y económica ha logrado visibilizar y ponernos en el rostro varias situaciones que nos deben dar vergüenza como nación. Una de ellas es el % de sentencias no cumplidas por pensión de alimentos, con la vergonzosa cifra de un 84% de pensiones impagas. Otra de similares características son los 2,5 millones de trabajadores en condiciones informales de empleo que informa el Ine, y los 3 millones de chilenos que tienen menos de un millón de ahorro previsional según la superintendencia de AFP. En resumen, somos una nación que consagra el empleo informal, que no paga bien, que no tiene capacidad de ahorro, y donde los papitos corazón no son pocos.

Estos meses también han puesto a prueba al Estado de Chile, y hemos visto su obesidad, letargo, y con poca musculatura para enfrentar crisis que lo haga salir de la inercia que lo tiene acostumbrado a una burocracia que pone en el centro el trámite en lugar de la persona. Resultó más eficaz recurrir a ahorros previsionales que esperar cumplir un listado de requisitos para ver si se califica para un beneficio estatal. Resultó más sencillo recurrir a los ahorros que esperar la llegada de una caja de mercadería, o un bono. Resultó más digno retirar el ahorro que fotografiarse con algunas autoridades recibiendo alimentos.

Es cierto que con una convención constituyente se inicia un proceso para una nueva Constitución, y yo apruebo aquello, en el próximo mes de octubre y cuando sea. Pero también es preciso decir que hay que hacer cosas antes o en paralelo, ya que hay problemas que no pueden esperar. En esto, la generación de empleo, una mejor salud, y una mejor pensión parecen prioridades impostergables, y que no pueden esperar que se deje todo para después de una nueva carta fundamental. Es cierto que hay muchas otras prioridades como educación, descentralización, deporte, cultura, etc., pero a lo menos debiésemos consensuar que lo perfecto es enemigo de lo bueno, y por lo tanto la urgencia debiese estar en quienes no pueden marchar como los estudiantes, u obstaculizar rutas como los camioneros para ser escuchados. Creo que los adultos mayores, los enfermos, los niños del Sename, los dueños de Pymes, y los cesantes no pueden esperar. Es un tema de humanidad y solidaridad, no es un tema ideas, es un tema de valores.

Así como por culpa de unos cuantos (incluidas algunas autoridades), en Punta Arenas debemos volver a cuarentena total, espero que por culpa de unos cuantos que se niegan a ver la injusticia de décadas no tengamos que volver a ver un nuevo estallido social. Hay oportunidades en toda crisis, pero también debemos tener cuidado de los oportunistas, y mayor cuidado de los que en las crisis dañan la fe pública y la confianza. Necesitamos inmunizarnos del Covid-19, pero con urgencia de la injusticia para tener paz social.