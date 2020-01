No es la PSU, es la mala educación secundaria

El problema no es la Prueba de Selección Universitaria (PSU), ni tampoco lo era la Prueba de Aptitud Académica (PAA), que con diferente nombre han sido instrumentos que intentaban predecir si estudiantes tienen posibilidades de titularse. Cabe señalar que sólo el 46% de los que ingresan a la Educación Superior llegan a titularse. El problema entonces es la mala educación básica y media, más aun la que debe asegurar el Estado, pero que por décadas a costa de los municipios deslinda su responsabilidad. Digamos que la educación privada tampoco es la mejor, y que la subvencionada tampoco garantiza calidad.

Resulta paradojal que nuestro país con una mayor inversión en educación en su historia, la calidad de ella sea peor a la de décadas pasadas. Resulta paradojal que quien deba velar por asegurar a una nación profesionales de calidad y con vocación sea un Estado que no sabe hacia dónde quiere llevar el destino de una nación. Somos y hemos sido exportadores de materias primas, y teniendo las posibilidades para dar un salto en innovación y tecnología, nuestra industria nacional es precaria y poco competitiva a nivel global. Sin embargo año a año salen más y más profesionales de carreras con poco campo laboral, con poca especialidad, y con egresados endeudados.

Adicionalmente vivimos en una cultura arribista que incentiva a muchos jóvenes a preferir ganar el mínimo vestido de traje vendiendo en el retail o en el comercio que preferir ganar más con overol o en terreno. Acá hemos fallado todos, pues hubo un tiempo que se decía que en la vida había que plantar un árbol (como símbolo de respeto a la naturaleza y a las otras vidas), escribir un libro (como símbolo de que nuestro espíritu registrara sus sentimientos y sueños), y tener un hijo (como símbolo de trascendencia en este mundo). En estos tres símbolos nada se decía de tener o querer algo material, ni menos de que para ser feliz o tener una buena vida había que ir a la universidad, tener un título y ganar más dinero.

Hoy el sistema hace decidir a los 17-18 años una carrera con un estímulo inmenso a la profesión y el dinero, dejando de lado la vocación y el propósito de vida de miles de jóvenes. Pero la inercia es más fuerte, y se sigue haciendo lo mismo desde hace años, y el Estado sigue dejando al mercado y a la sociedad de consumo desincentivar talentos para convertirlos en sólo capital de trabajo.

No comparto la violencia ni las ideas y acciones que buscan imponer una mirada sin respetar a los otros pensamientos. Repudio el progresismo fascista de quienes boicotearon la PSU, pues lo hicieron en colegios donde la rendían estudiantes de comunas vulnerables, a quienes decían representar sin siquiera preguntárselos. No es cierto que la PSU discrimine, lo que discrimina es la mala educación secundaria, de la que los verdaderos culpables se hacen los desentendidos. Es como echarle la culpa al termómetro cuando se tiene fiebre, y romperlo para querer curarse. Parece que nos olvidamos que el año 2018 los estudiantes de Punta Arenas que rindieron la PSU tuvieron 3 meses menos de clases de los 8 que debían tener con el paro de los docentes. En ese caso no se cuestionó ni la PSU ni a los sostenedores, y a los afectados o víctimas se les invisibilizó, total daba igual pues se trata de los estudiantes más vulnerables o los que el sistema ya los identificó como un número más.

Se equivocan quienes con un afán de justicia social imponen con medios violentos sus pensamientos. Se complementan con quienes no quieren que nada cambie. Son antagonistas pero socios a la hora de atentar contra los cambios, pues se necesita inteligencia y no fuerza o medidas de presión o reacción. La revolución francesa tenía el lema de Libertad-Igualdad y Fraternidad. Hoy muchos que justifican las medidas violentas piden igualdad sin entregar libertad (baile para pasar o tomarse lugares para rendir PSU), se apela a la libertad para protestar y expresarse sin fraternidad con el pequeño empresario o el que con mucho esfuerzo se ha preparado para intentar acceder a la universidad, y sin fraternidad no puede haber igualdad.