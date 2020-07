¡No me hablen de principios!

Sin transformar la discusión en un problema ideológico, es evidente que el retiro de fondos de las AFP constituye una medida urgente y excepcional ante la ineptitud del Estado para dar respuesta a necesidades humanas que no se pueden seguir postergando, de modo tal que no es un problema ideológico, sino que de vida, de subsistencia, de una dignidad mínima y creo que no podría, humanamente, existir una sola persona que pueda plantear oposición a esta mal llamada solución, ni mucho menos posponerla con decisiones dilatorias que sólo develarían la existencia de seres humanos realmente inmunes al sufrimiento de otros, piedra angular del sentido de la política.

De modo tal que la votación que se espera del Senado carece absolutamente de sentido y profundidad ideológica, pero al igual que el cuento “El traje nuevo del emperador” ha desnudado a quienes dicen representar al pueblo y ha dejado en evidencia que su ideología es absolutamente secundaria cuando de su propio bienestar, comodidad, relaciones sociales y estabilidad económica se trata. En efecto, la vida nos da cuenta de un hecho insólito y de una inconsecuencia sumamente trascendente: algunos de los representantes de la izquierda planteando una solución liberal o privada que depende de una institución capitalista y algunos de los conservadores de derecha (no creo que en Chile exista otra derecha), claman por una solución del Estado para evitar que se altere el bienestar que para muy pocos genera este sistema de capitalización individual, pues si algo sirve todo esto, no queda dudas, que los dueños del sistema son los únicos que tienen ganancias y bienestar a esta fecha.

Del modo expuesto entendiendo que, y cito al autor israelí Yuval Noah Harari en su libro “De animales a Dioses”, “la política liberal se basa en la idea de que los votantes saben lo que hacen y que no hay necesidad alguna de que el Gran Hermano nos diga lo que es bueno para nosotros”, estamos presenciando la caída del telón en el mundo político que ha dado cuenta que la vida de muchos de nuestros actuales parlamentarios no se basa en principios, ni en conceptos de bienestar, sino que en las relaciones de su particular comodidad y su propia conveniencia política.

Podrán decir lo contrario, pero que un partido de derecha pase a Tribunal interno a los parlamentarios que no acataron la orden de partido, como en el mejor partido marxista; que parlamentarios que se identificaban con la izquierda defiendan el fundamento mismo de este sistema injusto e indigno; que una vez más los que pierden o van perdiendo amenacen con vulnerar su propia legitimidad democrática como Parlamento solicitando al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre una ley votada por los representantes democráticos; que no exista ni un poquito de conmiseración respecto de quienes sufren y que, además, defiendan con violencia un sistema económico que no da más, me permite concluir con absoluta claridad que, aquellos que nos dicen representar y que pretenden votar en contra del retiro del 10 por ciento, han perdido absoluta legitimidad.

Espero firmemente que la nueva Constitución considere el plebiscito revocatorio para poder sacar del Parlamento a quienes traicionen a sus electores; a quienes le den la espalda a sus partidarios; a quienes, no sólo traicionan sus principios y el fundamento de su actuar, sino que se dejan llevar por la conveniencia de un bienestar particular, pequeño y egoísta.