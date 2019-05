Normas jurídicas y normas morales

Cada cierto tiempo se presentan discusiones en torno a las acciones de nuestra clase política criticadas abiertamente por la ciudadanía y que, a la postre, no son judicialmente reprochables. De esta manera se han producido salidas alternativas, sin condenas penales, para políticos que han empelado boletas falsas para obtener financiamiento para sus campañas políticas; se ha evitado el juzgamiento de personas porque sean restituido fondos que se habían utilizado en otros fines distintos a los públicos o se han absuelto a funcionarios públicos porque la conducta que se le reprochó no constituye delito.

Tales situaciones son la manifestación de una discusión de larga data consecuencia de la confusión que se produce entre normas éticas o morales con las jurídicas y por ello es importante dar cuenta que efectivamente existen diferencias importantes entre unas y otras.

Las normas morales carecen de coactividad, esto es, no son susceptibles de ser exigidas, en cuanto a su cumplimiento, por medio de la fuerza del Estado. Las normas morales son autónomas, esto es, que su imposición, acatamiento y observancia tiene su origen en la voluntad íntima del individuo, no surge de la voluntad de un tercero externo. Las normas morales no se encuentran sistematizadas en un sistema como ocurre con las normas jurídicas y por ello las normas jurídicas, en principio, no admiten muchas modificaciones, mientras que las morales se deberían adaptar con mayor facilidad a las diversas circunstancias. En resumen, sólo las normas jurídicas se establecen por el Estado a través de sus órganos y es el mismo Estado, por medio de las fuerzas de orden y seguridad, así como de ellos tribunales, quien se encarga de asegurar el cumplimiento de dichas normas, si es necesario, por la fuerza, situación que no acontece con las normas morales.

Por otra parte, no podemos desconocer que en materia de moral cada persona, de conformidad a sus particulares convicciones tendrá normas distintas, así por ejemplo para alguien será problema de probidad tomar dinero de una institución pública, no obstante que sea restituido después, mientras que para otro el solo hecho de tomar o utilizar lo que no le pertenece es inmoral; en el mismo orden de cosas una persona puede sostener que matar a otro cuando ha sido ofendido es moralmente aceptable, mientras que otra no justifica la muerte de otro ser humano, desde la perspectiva moral en ninguna circunstancia por la mano de otro ser humano.

Pero, lo importante no es si el reproche es moral o jurídico cuando se trata de la cuestión pública, lo importante es que quienes nos representan en cada gobierno tengan la capacidad de asumir sus propias convicciones morales, así como también las de la generalidad de las personas a quienes representan, por que de dichas convicciones está constituida la cosa pública. De este modo, si bien es cierto, nadie sanciona a los parlamentarios por no concurrir a sesiones, es evidente que existe algo más que un reproche moral, pues ningún trabajador de nuestra patria puede darse esa licencia sin perder su fuente laboral y ello debería ser entendido por nuestros representantes.

Los ejemplos los puedo multiplicar indefinidamente, pero creo que el punto quedó claro.