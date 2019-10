Nuestro derecho a vivir en paz

La historia no es la misma pero se parece de vez en cuando. Los nombres son otros pero los personajes parecen heredados, pues las circunstancias aunque desfasadas en años, décadas o siglos, en su esencia son las mismas. Así en todas las revoluciones o revueltas, rebeliones, protestas, o movimientos sociales un ingrediente común para el estallido es el abuso, la falta de empatía, la impudicia, o simplemente el yugo de una fuerza o de un sistema que afecta a esa mayoría silenciosa que se despierta de vez en cuando y casi siempre sin aviso, aunque las señalas fuesen evidentes.

No soy de los que creen que Chile cambió en las últimas semanas. No me hace sentido la frase cliché y tampoco me interpela, porque en realidad no ha cambiado mucho, salvo postales maravillosas y también otras horrorosas. Sólo los hechos irán transformando la realidad, ya que hasta aquí la estructura económica y cultural de nuestro país no ha cambiado, y para que cambien falta mucho. Por más anuncios que se hagan o cambios de ministros que intenten llevarnos a esa falsa paz social de hace unas semanas, la normalidad será cuestionada permanentemente mientras no se explicite el sueño, o el destino hacia donde debemos avanzar.

Se cuestiona un modelo económico y social, pero lo cierto es que el problema es más complejo y no sólo se solucionará con leyes o decretos, o con un cambio a la Constitución por más necesario que sea. Creo que el cambio a una alternativa de modelo de desarrollo también debe partir por uno, ya que el problema no sólo es de redistribución de la riqueza, sino que es, algo mucho más profundo, como la evidencia de que la sociedad de consumo individualista ha trastocado el modo de relacionarse de los chilenos, y con ello ha dañado el alma de Chile.

Me pregunto si vivir en paz es un derecho o simplemente una quimera. Me pregunto los límites de mi derecho a vivir en paz para exigirlo, pues no me es fácil identificarlos cuando la impunidad de los que han abusado y sobrepasado los límites del respeto a la fe pública genera rabia, indignación, luego resignación, y finalmente desesperanza. ¿Quién no quisiese llevar una vida en paz y vivir en armonía en una sociedad donde todos nos sintamos que vamos avanzando juntos?

Una vida en paz no supone felicidad necesariamente, y en esto aparece la primera controversia en una sociedad que te dice que para ser feliz hay que tener, poseer, o comprar, en lugar de compartir y convivir. Para mí, una vida en paz supone certezas mínimas como acceder a salud cuando hay una enfermedad, o un ingreso que me permita vivir dignamente cuando no se pueda trabajar. Una vida en paz supone un paisaje donde quizás no siempre brille el sol, pero supone no condicionar la duración del invierno al dinero de mis bolsillos. Una vida en paz supone no ser pobre si se tiene trabajo, pero lo cierto es que hay millones arrastrados a la pobreza en plena vida laboral, y otros arrastrados a la pobreza al momento de pensionarse.

Es un hecho que la sociedad de consumo nos fue distrayendo, haciéndonos aceptar con naturalidad que para salud y educación había que pagar. Nos hizo aceptar que para todo menos el aire se debía pagar, y aun cuando respirar no tiene precio, nos fuimos asfixiando, y con ello fuimos perdiendo la paz en nuestras vidas.

En estos días duele ver cómo personas mueren, y como un uniforme o una capucha nos hace perder humanidad y no reconocernos. Indigna ver cómo por unos pocos pagamos todos. Indignan los abusadores y su impunidad. Indigna ver cómo se aprovechan los delincuentes, y cómo los autores materiales e intelectuales de violencia generan daños creyéndose revolucionarios de papel, que no muestran la más mínima conciencia de clases, pues no reconocen a un tío, a un padre o una madre, a un hermano o a un amigo cuando rompen una fuente laboral o destrozan un espacio público que es de todos. Pero también indigna ver cómo quienes con el poder de la fuerza atropellan, abusan y no respetan los derechos humanos.

Han sido días opacos pero también iluminados. Espero que nos encontremos, y que no nos olvidemos que defender nuestro derecho a vivir en paz es un acto colectivo y también de amor.