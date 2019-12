Nueva Constitución a la Chilean Way

Se ha planteado la decisión de generar una nueva Constitución Política de la República de Chile y con ello se pretende construir una nueva “casa de todos”. Lo anterior genera una serie de interrogantes y conclusiones que no son de un trámite menor o sencillo que paso a señalar.

En primer lugar, nuestra Constitución no establece el mecanismo para generar una nueva Constitución. En términos técnicos el poder constituyente es originario o derivado; es originario si la nueva Constitución se instala a propósito de un proceso de facto o revolucionario que genera el evento constitucional y que, generalmente, determina la caída de quien detenta el gobierno, por su parte, es derivado si la Constitución vigente establece el camino o mecanismo para iniciar un proceso que, dentro del ámbito del sistema jurídico vigente del país, permite la elaboración y aprobación de una nueva Constitución, sin afectar al gobierno legítimamente instalado. Así las cosas, una nueva Constitución, desde la perspectiva de la doctrina y el sistema jurídico, o emana de una revolución, un quiebre del sistema de gobierno o de un procedimiento prevenido y generado en la Constitución vigente.

Por otra parte, el acuerdo que se ha generado, se ha radicado sólo en los integrantes del Parlamento Chileno y en algunos partidos políticos, no todos, que tiene representación parlamentaria, situación curiosa también en atención a que se ha denominado “acuerdo por la paz social y la nueva Constitución” y, por definición, los acuerdos obligan solamente a quienes los suscriben.

Así las cosas, podemos ver el vaso medio vacío o el vaso medio lleno.

En lo personal y a riesgo que me cataloguen de ingenuo o confiado, espero fervientemente que, aunque el acuerdo se parece mucho a otros que se han celebrado en perjuicio de la ciudadanía y con el objeto de ganar tiempo o cansar a quienes se manifiestan, o que se haya adoptado sin la presencia de los estamentos que han dirigido las movilizaciones, se pueda avanzar realmente en lo comprometido.

Lo cierto es que se ha generado un camino que no estaba escrito, ni en nuestra legislación, ni en la doctrina jurídica, con una especie de poder constituyente condicionado a un plebiscito que implica, más que un salto al vacío, un salto de fe. Fe en la clase política vilipendiada que no ha generado respuestas a la cosa social en treinta años, incrementando las desigualdades para los más desposeídos económicamente; fe en un sistema político desprestigiado por los abusos, impunidad y las ventajas que obtienen quienes detentan el poder; fe en una sociedad que debe reencontrarse en la diversidad para aceptar la libertad de cada uno sin revanchas ni reproches; fe en que la rabia y el abandono se transformen en paz y prosperidad; en fin, fe que esta manera tan especial de buscar un camino de solución, esta chilean way, sea de verdad, honesto y concreto para el bienestar y prosperidad de todos.