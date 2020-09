Ofrenda para el plebiscito

La evidencia comienza por casa. Los asiduos defensores por el apruebo y desarrollo del plebiscito en octubre de RN, quieren postergar las elecciones internas del partido a fin de año, a la vez que no quieren hacer lo mismo con el plebiscito de octubre. La pandemia no permitiría llevar adelante las elecciones internas, así versa la argumentación, a la vez que la misma pandemia no impediría realizar el plebiscito en octubre, así rima la contradicción. Pero este comportamiento bipolar se repite en todos los adoradores por el plebiscito y en especial en los sacerdotes y acólitos por el apruebo. Es como si una fuerza sobre natural los convocara a realizarlo a toda costa, sin importar qué sacrificio tengamos que hacer, sin importar cuántas personas se puedan contagiar y menos importarle que el temor al contagio reduzca la participación en este ritual político al mínimo histórico. En el templo de los adoradores por una hoja en blanco resuenan las campanas, para que los creyentes ciudadanos vayamos a votar por el apruebo, obviamente y según ellos, el 25 de octubre, aunque los nubarrones del Covid-19 sigan presentes en el horizonte de la salud pública.

Mientras los números de infectados avizoran una segunda ola de contagios, los sacerdotes y sacerdotisas por el apruebo, rajan vestiduras por una paralización total de la economía y movilidad social, para detener el avance de los contagios. Sin embargo, esos mismos personajes, no tienen pudor al invitar a exponer a la población a más contagios en un acto masivo que sí o sí no será inocuo y tendrá víctimas.

¿Recuerda usted el recurso de protección interpuesto por el ex intendente Flies y otros 110 profesionales de la salud para que se proteja a los adultos mayores con una cuarentena y poder frenar la velocidad de contagio del Covid-19? ¿Ha escuchado o vuelto a ver a este conspicuo por el apruebo llamando a posponer el plebiscito, para proteger la salud de nuestros adultos mayores, hasta que nosotros también podamos participar plenamente de este acto electoral? Pero si son como sacerdotes de una religión totalitaria en donde el plebiscito es un acto mágico que resolverá todos los problemas y, no importando el número de contagiados por el virus Covid, ese día 25 de octubre estaremos mágicamente protegidos de toda infección. Son los seguidores de ese credo que están dispuestos a hacer una ofrenda por el plebiscito. Sacrificar la participación ciudadana, para que pocos vayan a votar, sacrificar la salud de los grupos de riesgo para que se contagien o por temor se resten de participar, excluir a las personas que estén en ese momento infectadas, no importando sus derechos cívicos.

El sentido común nos dice, al igual que el sentir ciudadano, que si en los próximos días sigue en aumento los contagios, la intendenta, junto a los senadores, diputados, alcaldes y ex intendentes regionales deberían llamar públicamente a postergar el plebiscito de octubre, hasta que estén dadas las condiciones de participación universal. De no ocurrir eso y seguir en aumento los contagios, tendremos la evidencia en Magallanes de que los sacerdotes y sacerdotisas por el apruebo, prefieren ofrendar la salud de los magallánicos en los altares del plebiscito, antes de cuidar el bienestar suyo, mío y de todos los ciudadanos de esta región.

¿Está usted conciente y dispuesto a que irresponsables inmolen su salud este próximo 25 de octubre por un plebiscito que se puede postergar, sólo para satisfacer sus egos ideológicos?