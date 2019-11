Ojo con Briones

Para el presente espacio de opinión me propuse dos objetivos: abordar una temática relacionada con nuestra actualidad que no trate tanto lo que hemos escuchado reiteradamente, y por otra parte, darle una perspectiva optimista ante una realidad que se presenta cada vez más hostil. Y aunque no fue tan fácil, creo que fijar nuestra mirada en el nuevo ministro de Hacienda puede darnos algunas luces de lo que realmente debemos buscar. Que resulta aún insuficiente lo realizado, totalmente de acuerdo, pero en momentos donde la clase política parece anclada en el pasado a pesar de vociferar que está escuchando a la ciudadanía, se agradecen los avances que nos pueden llevar a reestructurar un país que clamaba mayor justicia social hace rato.

A pesar de las críticas al cambio de gabinete que realizó el gobierno, argumentando que sólo era un maquillaje y no se apuntaba a áreas estratégicas como Salud o Educación, en el Ministerio de Hacienda (que dirige las finanzas de la Nación, con uno de los nombres que más representa nuestra historia patronal), el contraste resultó muy marcado. Es que el estilo de Felipe Larraín, economista de la escuela Chicago, acostumbrado a deslumbrar entre la elite empresarial y sus presentaciones ante selectivas audiencias en lujosos lugares; dista bastante de la formación europea que como economista ha recibido Ignacio Briones, ya que la comunicación que establece este joven ministro con la gente parece mucho más horizontal y cercana que la de su antecesor que recomendaba comprar flores a los más románticos.

Pero lo que llama la atención no es sólo su estrategia comunicacional o sus gestos, como la de bajarse a conversar directa y francamente con los camioneros, si no la obtención de lo que más necesitamos en este momento en el país: consensos. Los avances que logró con la oposición parlamentaria respecto a la Reforma Tributaria, en las temáticas de eliminar la integración a las grandes empresas y proponer un impuesto al patrimonio es algo que se clamaba hace mucho tiempo y por fin se logró concretar. Y es que la respuesta a las críticas que se le plantearon al llamado “impuesto a los súper ricos”, fue tan clara como racional: no se puede solucionar la desigualdad social si culturalmente una parte de nuestra población que tiene mucho, sigue considerándose “clase media”, ya que poseer propiedades avaluadas fiscalmente en más de 400 millones, por ende el doble como valor comercial, se encuentra lejos de resultar una realidad para quienes ganan entre uno y dos millones mensualmente. Esto que parece tan obvio, tan cercano al sentido común, parecía resultar un paradigma (convenientemente) inexistente para quienes debían tomar decisiones. Todo un avance para el tan buscado entendimiento nacional, que fue ese mismo día opacado desgraciadamente por el llamado del Presidente al COSENA, en uno de los autogoles comunicacionales más increíbles vistos en política, sólo comparable con el recordado despeje del león Astengo que rebotó en Hugo González y fue la apertura para Brasil en la eliminatoria de 1989.

Briones parece ser una amalgama que integra a la empresa, a la academia y a la calle. Si bien posee cualidades que contrastan con sus antecesores y la escuela tradicional a la que parecíamos resignados, posee detractores en ambos frentes, ya que la derecha más conservadora lo tilda de “economista rojo”, mientras que la izquierda más dura lo descalifica de entrada al percibir un aroma liberal. Pero para aquellos que pueden superar los dogmas y la emocionalidad, para centrarse en razonamientos donde la objetividad de la realidad llevará a transar lo verdaderamente importante, Briones se presenta como una figura interesante.

En tiempos donde la incertidumbre parece ser la única certeza, donde se necesitan acciones más que sólo monsergas y declaraciones de intenciones, en que la manipulación y mezquindad del rédito político en busca del poder aflora aprovechando el caos, contextualizado en un ambiente económico complejo en que necesitamos volver a recuperar la paz, quiero y necesito creer que aparecerán figuras constructivas que aporten en pos de un mayor entendimiento responsable, en que la ciudadanía no puede estar ausente.