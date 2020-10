“Paganas Patagonias” Oscar Barrientos Bradasic

En estos relatos de Oscar Barrientos un narrador en primera o tercera persona es, al mismo tiempo, el protagonista principal o secundario de historias delirantes en el infinito de la estepa, en los intrincados canales del sur del sur, o en los mundillos pseudo intelectuales de Punta Arenas. Nos encontramos, por ejemplo, con hombres-pájaros, con una “Orquesta Antártica” integrada por dignos representantes de la fauna marina austral, con ballenas procesadoras de máquinas y seres humanos o con el matrimonio entre una mujer ambientalista y un castor.

No obstante, el delirio omnipresente, Barrientos nos sitúa magistralmente en la realidad geográfica con continuas alusiones a la pampa y el coirón, al mar bravío, al terreno agreste, a islas perdidas en medio de ventisqueros o al clima que endurece cuerpo y espíritu. Aquí la vida citadina, no es precisamente la que se muestra a los turistas; la ciudad ahoga a seres en permanente derrota y peleados a muerte con la vida (¡vaya paradoja!) que buscan la puerta de salida en bares o tugurios infames que nuestro autor recrea a la perfección. Encontramos también una muy cuidada construcción de personajes fantásticos y reales: “Me parecía una personalidad demasiado ganadora y aplastante que sumada a mi timidez natural me opacaba con dos palabras, ya que muchas veces su lengua era un estilete muy afilado, entre broma y broma te hacía sentir como un imbécil” (descripción de Noam Ropert en “Claude”).

El autor nos recuerda nuestras costumbres y nuestra historia: la temporada de esquila, los viajes de vacaciones “por tierra” a los balnearios argentinos, el Festival de la Esquila en Villa Tehuelches (incluido su animador conocido como “El Tukanazo”) o los Festivales Estudiantiles y aquello que fuimos y queremos o no queremos ser (o desearíamos olvidar). Un ejemplo de esto último es la relación de la visita del Mariscal Josip Broz Tito al Punta Arenas del tercer milenio (maniobras de espiritismo de por medio) en el transcurso de la cual le advierte a su attaché-guía turístico: “sé que estás muy informado, pero de ahora en adelante preferiría que le llamaras yugoslavo a todo lo que denominas croata ¿Soy claro?”.

Cualquier lector sabrá distinguir en estas historias ficticias lo posible de lo que no lo es, la cordura de la locura y sabrá perfectamente donde está la línea tras la cual asoma lo disparatado y lo estrambótico. Cualquier lector señalábamos, en efecto cualquiera, excepto los que nacimos en la Patagonia o la llevamos puesta como si fuera una segunda piel y estamos ciertos que aquí todo es posible (no he visto ovejas volando, pero un amigo que tiene un tío que trabajaba en una estancia, me contó que su tío las vio y no tengo motivo para no creerle).

“Paganas Patagonias” se compone de once relatos de cautivante lectura ambientados en esta Patagonia amplia y misteriosa, donde la soledad y la lejanía son buenos aliados para pensar en la inmortalidad y la trascendencia (uno de los hilos comunes presentes en el texto, que deviene en un grito desesperado para recuperar al Territorio inmaculado que alguna vez conocimos).

El libro marca un giro en la escritura de Barrientos y -nos atrevemos a aventurar- también es un punto de inflexión en la tradición literaria magallánica.

Oscar Andrés Barrientos Bradasic nació en Punta Arenas en 1974. Profesor de Castellano, Magíster en Filología y Doctorado en Educación. Poeta y escritor de exitosa trayectoria.

“PAGANAS PATAGONIAS”, Oscar Barrientos Bradasic -1ª edición-. Editorial LON, Santiago de Chile, 2018, 148 pgs. (Disponible en formato Epub).