“Para hablar de política y comer pescado…” me comentaba un amigo en el recién pasado Consejo General de Renovación Nacional (RN) en Talca, “hay que tener mucho cuidado y ser consecuente con lo que hacemos o dejamos de hacer”, proseguía, mientras debatíamos en el Consejo de cómo se habla, difunde y vive consecuentemente la política impulsada por el Partido. Hablamos sobre el pasado, presente y futuro de este partido tan exitoso en Chile. Los jóvenes de RN, a veces, no saben que desde los albores de nuestra nación ha existido un partido político que entendió y hoy sigue entendiendo que una democracia debe moverse dentro de cierto marco normativo, principios morales y prácticas éticas de gobernar y conducir un país, una región y un partido. Y no se trata sólo de normas, principios y prácticas nacidas de la tradición conservadora y nacional de Renovación Nacional, sino más bien de principios rectores que han permitido a esta colectividad surgir como el partido más grande de Chile y sobrellevar los embates ideológicos de una izquierda, al parecer, nuevamente radical y anti republicana.

En Renovación Nacional conviven muchas corrientes políticas, religiosas y sociales, desde los conservadores a los liberales, católicos, judíos, evangélicos y agnósticos, militantes de colegios estatales, colegios particulares subvencionados y privados, militantes de barrios de distintos ingresos económicos, de las ciudades y de zonas rurales. “De muchos, uno”, de muchas tendencias, convergemos sin embargo todos en esos principios que nos guían, nos unen y fortalecen.

En el consejo general debatimos sobre la percepción de la ciudanía respecto a Renovación Nacional, en especial la precepción de que somos el partido de la clase media, el partido de la derecha social. Nos presentamos ante el gran desafío de tener que comportarnos como un partido que defiende a la ciudadanía frente a las discriminaciones económicas, sociales, religiosas, étnicas, geográficas, etc., defiende a los chilenos de los abusos de poder, del dinero, del nepotismo, y por ello debemos ser consecuentes con nuestros principios. Las personas votaron por nuestros candidatos a diputados, senadores, a presidente y, por sobre todo, por un programa político que fomenta la libertad, el esfuerzo, la responsabilidad y la solidaridad de los chilenos. En la medida que avancemos en nuestro programa y no transemos con la izquierda, seguiremos siendo reconocidos y votados como el partido de la clase media. Gobernar según las encuestas, termina desperfilándonos como partido, ceder frente a los ataques de la izquierda sin contra argumentar, nos debilita en electorado. Más allá de los legítimos debates que sostenemos y sostendremos dentro de nuestro partido, no podemos renunciar a nuestros principios y debemos, cada uno de los militantes de Renovación Nacional, ser fieles representantes ante la ciudadanía ellos, debemos no sólo pregonar nuestros principios, sino vivirlos ejemplarmente.

Fue un consejo general en que hablamos de política con cara al futuro. En esta exitosa y motivadora jornada, mi buen amigo me preguntó al final del día por Renovación Nacional en Magallanes: “¿Es verdad que para hablar de política en Magallanes hay que tener especial cuidado?” Los hechos políticos de los últimos días así lo demostraron, en especial cuando autoridades políticas parecieran no tener la capacidad de prever los ataques de la izquierda, cuando por acción, omisión o inocencia aparecemos contradiciendo nuestros principios. La ciudadanía no entiende de explicaciones contradictorias. Si somos inocentes de las acusaciones políticas que nos hace la izquierda, contra argumentamos y nos defendemos!!!! “Para hablar de política y comer pescado” hay que tener mucho cuidado y aprender a asumir nuestras propias responsabilidades políticas a cabalidad.