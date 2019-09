“Patagonia de ayer y de hoy”, Mateo Martinić Beros

Recuerdo que siendo adolescente en la década de 1970 aquí en Punta Arenas, uno de los ritos de los almuerzos sabatinos y dominicales era “la sobremesa” para conversar todo aquello que quedaba pendiente de la semana y escuchar “las noticias”. A continuación, y según la emisora: la “música de sobremesa”, los versos de los poetas populares o los discos con shows de humoristas. No había muchas alternativas, a lo más cuatro radios AM.

No siempre era cómodo el ceremonial; significaba restarle tiempo y atención a las muchachas del barrio, a la bicicleta y a la pelota de fútbol (en ese estricto orden). Pero los sábados tenían un rasgo distintivo: a las 14:00 hrs. en Radio Presidente Ibañez (después del noticiero “Magallanes al día”) venía “Patagonia de ayer y de hoy”, un programa que se mantuvo en el aire desde 1974 a 1988. Se trataba de un espacio de 15 minutos conducido por el historiador Mateo Martinić Beros, en el cual leía crónicas sobre distintos aspectos de la historia y geografía regional.

El estilo ágil de Martinić en ese formato de micro-espacio lograban lo que muchas clases formales de historia no podían, entre ello algo muy importante: entender la gran historia a partir de las “pequeñas historias” o -como él mismo las define- “historias mínimas”. Hubo programas que aún recordamos, como “Los Baqueanos, adelantados del progreso”, “El país de los volcanes” (referido al sector de Pali Aike) o “Los caminos del antiguo Magallanes”. Muchos de las crónicas eran la síntesis de investigaciones más amplias y otras, fueron el punto de partida de trabajos posteriores.

El programa dejó como legado dos libros; el primero (1980) es el que hoy reseñamos, que incluye treinta y dos crónicas, el segundo es “Magallanes de Antaño” (1985) con veinte artículos.

En el prólogo a “Patagonia de ayer y de hoy”, su autor expresa: “La benévola acogida que ha tenido el programa desde sus inicios y que se manifestó́ en la petición de muchos auditores en orden a la publicación de las entregas semanales, motivó la preparación de esta obra para cuyo objeto he seleccionado los temas que he estimado más interesantes y distintos. Este ha resultado ser entonces un libro no programado”.

En el texto, Martinić hace volver a su estado natural (la escritura) las crónicas que leyó en la radio (correcciones de por medio, seguramente). Pero, como fueron inicialmente concebidas para su lectura a los auditores, ostentan el valor agregado de una gran amenidad y la cercanía propia del medio radial.

La edición tuvo muy buena recepción del público y de la crítica, al respecto el comentarista Marino Muñoz Lagos apuntó: “Volúmenes, folletos, conferencias y artículos certifican esta tarea de Mateo Martinić. Sus estudios publicados en los Anales del Instituto de la Patagonia, que él dirige, ambientan aún más sus predilecciones por esta tierra que lo vio nacer. Toda esta labor lo ha llevado a viajar por bibliotecas, revisar viejos textos, investigar en los lugares mismos de los hechos y hacer luz en sus hallazgos. Y como si esto fuera poco, la Radio Presidente Ibáñez, de Punta Arenas, lo tiene como divulgador de sus desvelos en un espacio semanal muy escuchado” (Marino Muñoz Lagos. Las Ultimas Noticias, Santiago, Chile, feb. 17, 1981, p.7).

Hoy tenemos la buena noticia que, a partir del próximo sábado 7 de septiembre, “Patagonia de ayer y de hoy” vuelve a las ondas radiales que lo vieron nacer. En un nuevo formato, pero siempre en la voz de su creador, el historiador y Premio Nacional de Historia Mateo Martinić Beros, podremos disfrutar nuevamente de las “historias mínimas” (aquellas que construyen la gran historia).

* “Patagonia de Ayer y de Hoy”, Mateo Martinić Beros, -1ª. ed.- Punta Arenas: Sociedad Difusora Patagonia Ltda., 1980, 214 pgs. (disponible en WEB de la Biblioteca Nacional y de la Biblioteca Digital Umag).

