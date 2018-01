Pegarse el “alcachofazo”

Que los tiempos han cambiado y seguirán cambiando es una realidad del porte de un buque, sin embargo en las elites de distintos sectores esto pareciera no importar mucho. Ya hemos visto como han sido sobrepasadas una y otra vez. En la política, sino fuera por las protestas estudiantiles del 2011 la gratuidad hoy en día no existiría como tema y ya vemos como todos se han subido a esta micro, convencidos o no. Lo mismo ha ocurrido con las protestas del No + AFP, gracias a lo cual la reforma previsional hoy es un imperativo para nuestra clase política, que como hemos visto, en los distintas situaciones, una y otra vez se han quedado siempre atrás.

Lo sucedido con la comunidad nacional y la Iglesia, es otro indicador de desfase entre unos y otros, visita del Papa incluida, donde la participación del obispo Barros para muchos significa darle un portazo a las víctimas de abusos de parte de algunos sacerdotes. La baja convocatoria y falta de interés masivo por ver al pontífice, en parte se explica por una sociedad bajo profundos cambios que avanza por un carril muy distinto al de la elite religiosa.

En las recientes elecciones, distintos personajes de la elite de los partidos políticos apuntaban y apostaban a que se definirían políticamente los espacios de poder entre la izquierda y la centroizquierda, fundamentalmente por quien era más de izquierda, extremando cada cual sus demostraciones de izquierdismo, cuando la sociedad iba para otro lado totalmente distinto. Incluso algunos majaderamente insisten en que la causa principal de su derrota, es que les faltó inclinarse aun más hacia la izquierda, es no entender nada. Conclusión, no importa por donde vaya u opine la ciudadanía la posición de algunas elites políticas de este sector se mantiene invariable o están conmigo o váyanse a la punta del cerro.

La gran pelea o disputa política que se viene hacia adelante es por el centro político, en este sentido se entienden las renuncias de militantes DC y otros movimientos en el tablero político nacional. De ahora en adelante veremos distintas fuerzas políticas tratando de demostrar quienes son más socialdemócratas, quienes son más de centro, quien está más cerca de concordar con el nuevo gobierno, pero manteniendo su independencia. La nueva etapa que se inicia, post transición, es un momento político que, en los próximos diez años se va a caracterizar por distintos cambios en partidos y movimientos que se definan en el espectro tradicional, sobre el eje del centro político y no tanto sobre que más a la izquierda o la derecha se ubican. Será otro el corte del animal.

La sociedad nacional cada vez más empoderada exige participar de manera más activa y ser escuchada, no es suficiente la elección de representantes cada 4 años, las organizaciones y elites deben tenerlo presente y proponerse escuchar e interactuar más con los ciudadanos, clientes, vecinos o como se les llame para cada situación en particular. Chile cambió y es distinto, se mantienen algunas trazas que nos han caracterizado como país, pero los interlocutores ahora son muchos más y no están acostumbrados a delegar sus inquietudes ni menos extender cheques en blanco a sus representantes u autoridades. Para las elites, ya viene siendo hora de pegarse el “alcachofazo”.

