Pensando en voz alta

La vida no es la fiesta que uno quisiera, pero mientras estamos en ella, hay que bailar a su compás.

LA VIDA MISMA

El problema de un ego exagerado es que a veces nos lleva a firmar “cheques” que nuestro verdadero capital no puede llegar a pagar…

¿SERA CIERTO?

Me dicen que el Servicio de Registro Civil e Identificación ha señalado que debido a que no se pueden celebrar cumpleaños, este servicio se hace un deber en comunicar a la ciudadanía que este año no será considerado para el cálculo de la edad.

Por consiguiente, durante todo el año 2020 usted mantendrá la edad que tenía en el año 2019.

¡QUE GRAN DEFINICION!

La intuición es el momento en que la imaginación da forma a lo desconocido,

COVID-19

En un escenario de tanta incertidumbre a raíz del mentado coronavirus, se recomienda no sacar la ropa de invierno. Es probable que cuando podamos salir sea verano de nuevo.

TO BE OR NOT TO BE

Cuando el escritor francés Jean Cocteau hablaba de “la dificultad de ser”, creo que dejó la frase inconclusa. Pienso que habría que completar el enunciado: “la dificultad de ser chileno”.

CELERIDAD

No hay ningún motivo para que una persona, por muy culta e inteligente que sea, tenga rapidez en sus respuestas. La rapidez es un defecto…y también una cualidad latina.

ACERTIJO

¿Hacia dónde va nuestra juventud? Va lenta pero inexorablemente hacia un futuro en que se hará a su vez, la misma pregunta.

A PROPOSITO

La música que hoy le encanta a nuestra juventud tiene una gran ventaja: nadie la puede silbar.

DE UN LIBRO DE MI AMIGO PABLO AZOCAR

“…iba sin rumbo, buscando en bares y calles anónimas una expiación que no existía y miradas que me hicieran creer en la quimera de que la vida no era lo que era”.

LA BUENA SALUD ES CARA

Esto es un hecho irredargüible en sociedades como la chilena. La diferencia entre atenderse en un hospital común y una clínica es la misma que existe entre acostarse con la mujer…y luego con la amante.

Dicho de otro modo, una cama de una Clínica privada es como un taxi estacionado, con el taxímetro funcionando.

NEO-REFRAN

Calamar que se duerme…lo sepultan con arroz.

ESTADISTICA

El 99 por ciento de los políticos le da una mala reputación al resto.

ME LO DIJO UN ARGENTINO

Dios está en todas partes…pero atiende en Buenos Aires.

FILOSOFIA DE CAFÉ

Sólo hay dos maneras sensatas de sobrellevar la vida. Una es enfrentando sus desafíos…y la otra es resignando nuestras ambiciones.

AMNESIA

Lo peor de hacerte mayor es que cuando ya crees que lo sabes todo…o sabes mucho…se te empieza a olvidar.

¿POR QUE SERA?

El año más difícil en un matrimonio…es el que se está viviendo.