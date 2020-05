Periodismo en tiempos de pandemia

El domingo 24 de mayo, la portada del diario The New York Times se llenó con una larga lista de nombres, una o dos líneas con datos personales y un titular a seos columnas: “Las muertes en Estados Unidos bordean las cien mil: una pérdida incalculable”. Un subtítulo agregaba un pequeño conmovedor comentario: “No eran simples nombres en una lista. Eran nosotros mismos”.

Nada más. Ni una foto, ni un recuadro destacado.

La explicación es que Simone Landon, editora asistente del departamento gráfico, quería representar el número de muertos por el Covid-19 “de una forma que expresara tanto la vastedad como la variedad de las vidas perdidas”.

Durante meses, la pandemia ha sido cubierta por el Times de manera amplia y vigorosa, pero, según su propio recuento, se dieron cuenta de que, “tanto entre nosotros como seguramente en el público en general, existe algo de fatiga frente a los datos”.

Para los medios de comunicación el desafío ha sido enorme. Los reporteros de todos los países, antes y después de la llegada del virus a sus territorios, han asumido la responsabilidad de explicar sus alcances, dar cuenta de las disposiciones de la autoridad, siempre reticente a entregar datos que podrían serles perjudiciales, y trabajar en condiciones muy difíciles, como soldados en campo minado.

En el diario neoyorkino, como en otros países, el balance es positivo. Pero se dieron cuenta de que no basta con entregar los datos, “químicamente puros” del alcance de la pandemia. No es una tragedia colectiva como un terremoto o un tsunami, no es una masacre bélica o el resultado de un bombardeo con napalm que se traducen en horribles imágenes de alto impacto. Se trata de un enemigo invisible, inasible, imposible de fotografiar, pero letal y traicionero. La abnegación de los especialistas -los médicos y los equipos de salud en primer lugar- debe ser siempre informada, pero al final del día sus éxitos y sus fracasos son muy parecidos. Tanto desde un país altamente desarrollado hasta uno sumido en la pobreza ancestral. La reacción de los gobernantes y de los políticos es más “noticiosa” porque revela sus conocimientos, sus temores y su ignorancia, a veces desenfadada, a veces teñida de prejuicios y errores (“el trabajo de la prensa es vender cosas en base a inventar mentiras”, sentenció Jaime Mañalich), pero no sirve para aminorar el temor o la incertidumbre.

En ese panorama, el Times de Nueva York quiso hacer un aporte distinto: cuando en Estados Unidos ya se estaba llegando a la escalofriante cifra de cien mil muertos (la que se superó poco después), el diario se propuso demostrar que no son sólo números sino seres humanos con historia, con familia y que no tenían por qué morir ahora.

Es, por cierto, una andanada contra la torpe política del Presidente Donald Trump (y Jair Bolsonaro y Boris Johnson, entre otros) Pero es, sobre todo, una declaración de principios. El periodismo no es una industria de mentiras. Y los periodistas, como insiste majaderamente la opinóloga Teresa Marinovic, no son “un gremio rasca y chanta”.

Más allá de errores e insuficiencias, y en estos días las ha habido en abundancia, la esencia del periodismo es prestar un servicio a la comunidad, entregándole información “veraz, leal y oportuna”.

Y honrar la dignidad de los muertos como lo acaba de hacer The New York Times.