Píldoras para todos los gustos

SOLAZ

Cuando estoy solo me recrea regar el patio, leer lo atrasado y acicalar un poco mi viejo coche Fiat 147 que tiene más años que la injusticia.

Recuerdo que cuando lo compré se lo fui a mostrar (el auto) orgulloso a mi mujer. Ella lo miró y farfulló:

– ¡Qué tierno el autito, Jorge! ¿Y lo hiciste tú mismo?

Me pisoteó el autoestima, admito.

Cuando salgo a la calle con mi coche aprovecho de tocar la bocina bien seguido.

Es lo que mejor le funciona.

DECIDIDO

A partir de hoy voy a vender mis errores, porque escuché por ahí que los errores se pagan muy caros.

Ahora espero salir de la pobreza…

ELIXIR DE JUVENTUD

En los tiempos que corren, cuando todos hacemos esfuerzos por vernos más jóvenes cobra valor el ejemplo de Matusalén. Aunque no ha quedado ningún retrato de él, suponemos que don Matu debería tener un aspecto extraordinariamente juvenil, pues cuando había cumplido los 578 años, no representaba más de 385…

NOVELA SUPER SINTETICA

Quiso ver si la escopeta estaba cargada.

Sus funerales se efectuarán mañana.

DE MI BITACORA FILOSOFICA

Desespérese, antes de que lo desesperen los acontecimientos.

ULTIMO DESEO

Si me muero de Hanta, por favor digan que fue coronavirus.

Es mejor que piensen que fui a Europa y no a sacar moras.

TIEMPOS MUY SENSIBLES

Hay que tener cuidado con los agentes del acoso sexual y esas entidades que defienden derechos con entusiasmo digno de mejor causa.

Por ejemplo, el miércoles pasado cuando regresaba de mi almuerzo en la oficina, dos señoritas me preguntaron: -¿Qué hora tiene? Y yo les respondí: -Tengo un cuarto para las dos.

El lunes tengo que presentarme a la Fiscalía.

Como si fuera poco, el jueves fui a una fotocopiadora y le dije a la señorita: -¿Cuánto me cobra por ambos lados?

Y acá estoy, en la comisaría acusado de acoso sexual.

¡NOTICIA URGENTE!

Trabajador contagiado por el coronavirus se negó a darle la mano a un colega de trabajo.

El trapecista murió al caer de nueve metros de altura.

A PROPOSITO

Tuvo que llegar el coronavirus para que la gente se lave las manos.

¿Qué tendrá que llegar para que se lave las axilas?

ACERTIJO

Si una persona me dice “no me haga caso”, y no le hago caso…¿le estoy haciendo caso?

PREGUNTA INGENUA

El nene llega donde su madre con cara de sorpresa y le pregunta:

– Mamá. ¿es cierto que en la China los hombres no conocen a sus esposas hasta después de la boda.

La madre responde con un dejo de resignación:

– Eso pasa en todas parte del mundo, hijo. ¡En todas partes!

INCREIBLE

Tener sexo sin preservativo es algo mágico.

Aparece una guagua…y desaparece el papá.

LEY DEL INSATISFECHO

En cuanto usted consiga hacer lo que siempre deseaba hacer, deseará estar haciendo otra cosa.

PROPIO DE ESTOS TIEMPOS

La mujer que toma la píldora se llama mujer moderna.

La que no la toma se llama mamá.