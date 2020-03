Podemos construir juntos ¿? Chile con profunda grieta social…¡¡

Desde el mismo 18 de octubre me he formulado varias veces la pregunta, si luego de la aparición de esta profunda grieta social, de credibilidad en el sistema todo, de cansancio, aburrimiento, búsqueda de que se legisle para el bien de todos o al menos de la mayoría, que paren los abusos, después de esto, que ha parapetado a dos bandos de chilenos, los que comienzan a polarizarse cada vez más, he pensado si podremos construir un país conjunto, un país que pese a las diferencias nos permita avanzar por el bien de todos, convivir y vivir a diario en el mismo lugar.

Después de darles varias vueltas y viendo la evolución e involución del ser humano en distintas civilizaciones, países y pueblos, creo y quiero tener una visión positiva al termino de este momento histórico. Si Europa por citar de las civilizaciones existentes casi milenaria, ha superado dos guerras mundiales y otras tantas más locales, por qué no podremos encontrar nuestro equilibrio, el que probablemente vendrá aun a costa de mucho dolor autoinfligido, para lograr llegar al “calce social”, al punto de equilibrio precario que nos permita construir un país, una mirada común y un lugar donde el bien común o lo colectivo, es puesto en primer lugar, un lugar donde no sobre nadie, o todos tengan reales oportunidades de llevar una vida digna. Chile tiene los recursos naturales y la suficiente extensión geográfica, para ser un país que si quiere y logra su paz social (de lo que aún estamos muy lejos), puede autoconstruirse como un equilibrado y decente país. Hoy aunque por décadas nos auto-creímos o auto-engañamos, no somos muy edificantes, y escondimos nuestras propias basuritas, debajo de la gran alfombra llamada Chile.

Este momento social, ha generado inmensas mayorías que quieren cambios reales a la vida diaria, pero ha hecho resurgir grupos de “rechazo” a que las cosas cambien por lo que con sus acciones de atentado, miedo, incendio, han salido a empatar a los cabecitas calientes que ya han quemado en la ciudad 3 edificaciones céntricas donde laboraban magallánicos y no marcianos.

En la última semana en Punta Arenas, la capital histórica de la Patagonia, se han “siniestrado” dos importantes puntos de significación para recordar los Derechos Humanos y los Detenidos y Torturados Políticos provocados en la Dictadura de Pinochet, como son la “Casa de los Derechos Humanos”, tristemente célebre “Palacio de la Risa” de Avenida Colón, y el Memorial de los Derechos Humanos en el Cementerio Municipal de Punta Arenas. Ambos han sido incendiado el primero y rayado y afectado el segundo.

Este momento histórico, me lleva la memoria a la Instalación de la bomba en la iglesia Fátima del barrio 18 de Septiembre en el año 1984, la cual intentó parar o callar al clamor popular que era sacar al Dictador Augusto Pinochet y volver a tener Democracia. En ese tiempo esa bomba fue un intento de silenciamiento o sometimiento que mantuviese la imagen de “Mi General”…a costa si era necesario de esos actos, para atentar en un lugar donde se reflexionaba y no se aceptaban esos abusos de la Dictadura y sus delfines (hoy gran parte de los nuevos ricos de los últimos 50 años).

A pesar de la constatación de nuestras “taras o toc” como país, que Chile cada 40 ó 50 años pierde por un momento su orden, su democracia o su forma de gobernar. Que a pesar de heridas, y afectaciones y muertes, habrá que ver como miramos más para adelante, de manera que al menos el país que les toque vivir a nuestros hijos o nietos, sea más justo, más querible y que cada chileno sienta, que le da real cobijo a él y a todos.

Ha comenzado marzo, que la violencia la dejemos fuera de juego, todos, sistemáticamente, pues quizás paradojalmente la mayor violencia y atentado a los Derechos Humanos, sea el imponer el miedo colectivo o coercionar con la fuerza y lo vigente y clásico siga siendo “el derecho de vivir en paz”.