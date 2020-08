¿Podremos controlar nuestros momentos de descanso?

Lo sucedido estos últimos días en nuestra región nos avisa que estaríamos ante la temida segunda ola de contagios por Covid-19. Los lamentos por parte de la comunidad no se han hecho esperar, con un reclamo permanente ante lo que muchos pensaban iba a ser un periodo transitorio en búsqueda de recuperar un modo de vida que parece ya lejano.

Lo sucedido no puede sorprender a nadie. Los expertos anticiparon hace meses que el número de contagiados pasaría por oscilaciones que adoptarían un ritmo cíclico. Incluso el tener una ventana al futuro, como lo es observar la realidad de Europa por ejemplo, es algo que nos entregaba una advertencia logarítmica evidente.

Y es que más allá de la dinámica del virus, resulta interesante observar y analizar las tendencias conductuales de las personas, que cada vez claman por mayores libertades ante las restricciones impuestas por la autoridad. Como sociedad nos debatimos en una disonancia permanente entre la necesidad de seguridad que entregaría el confinamiento y el requerimiento de libertad para recuperar aspectos productivos y de esparcimiento, que parecen haber adquirido una valoración que nunca sospechamos cuando los ejercíamos de forma rutinaria y casi con displicencia.

Ha sido muy complicado dejar conformes a todos con las medidas restrictivas en lo laboral, pues equilibrar las condiciones de seguridad en ambientes que no estaban preparados para un escenario tan cambiante, trae como consecuencias la aparición de brotes en algunos lugares. Pero más que quedarnos con hechos específicos que ocupan la lógica atención de la comunidad, prefiero destacar el esfuerzo dedicado y responsable de una gran cantidad de trabajadores que siguen haciendo posible nuestra vida en sociedad, ejerciendo de manera valiente roles imprescindibles para que usted y yo podamos seguir con nuestras vidas. Esto resulta tan valorable como la reinvención de otras personas que han desplegado habilidades que quizás nunca consideraron, pero que de manera creativa y esforzada, movilizados por la necesidad de innovar, han ido saliendo adelante.

Pero llama la atención que en las últimas semanas hemos sido testigos de un incremento de individuos rompiendo las restricciones nocturnas de movilización, y lo que es peor, de reunión. Celebraciones, juntas familiares masivas y carretes fiesteros, se han asociado a nuevos contagios que si bien no han colapsado el sistema de salud, hacen temer lo peor si se mantiene la tendencia. Los encuentros de este tipo poseen la condición de menores medidas de autocuidado, pues el uso de mascarillas o el respeto de la distancia social no es algo que abunde precisamente, a diferencia del funcionamiento laboral, en que los protocolos tienden a considerarse mucho más.

Hace poco se cumplieron cinco años del mayor logro futbolístico obtenido por nuestro país. Pero más que recordar el Panenka de Alexis que nos emocionó a todos y se transformó en la postal de una hazaña, he recordado una frase de la conferencia de Sampaoli al tratar de justificar no dejar fuera a Arturo Vidal después chocar ebrio su Ferrari, en un dilema donde primó el deseo de ganar por sobre una ejemplar sanción. El pequeño DT de Casilda expresó que “Arturo no pudo controlar su momento de descanso”, lo que en ese momento evalué como una frase carente de lógica, pues siempre he asociado que la falta de control se presenta en ocasiones complejas y difíciles de abordar, cuando las demandas sobrepasan los recursos con que se cuenta para hacer frente a los desafíos. El descanso no debería ofrecer esa complejidad de control, al contrario, es para relajar, distraer y desligarse de las tensiones.

Lo observado en estos días y semanas ha hecho que ya no me parezca tan incoherente esta frase, es más, ahora la valoro como representativa de lo que le pasa a mucha gente, que busca en su descanso volver a sus rutinas sociales de carrete como si nada pasara, argumentando su derecho a la libertad, convenidos que tienen el control de la situación o que no les interesa nada más que pasarlo bien, tal como el exitoso volante de la selección debe haber pensado cuando decidió carretear en medio del desafío deportivo más importante en cien años y que puso en vilo la ilusión de todo su país.

Será interesante observar a medida que sigue pasando el tiempo, en un escenario social cada vez más difícil, como se comportarán aquellos que les “cuesta controlar su descanso”.