Por el camino fácil

Qué duda cabe, apoyar el apruebo es social y políticamente hablando, más fácil. Los actuales ediles adhieren a esta opción más bien por cálculo político que por convicción democrática. En las noches, sin embargo, ya sólo ante sus propias consciencias, se confiesan ante Dios pidiéndole comprensión por su delicado futuro político, temiendo quizá que ya no tengan ninguno.

París bien vale una misa, dijo un rey protestante antes de convertirse al catolicismo, para acceder al trono de Francia. Chile bien se merece una nueva Constitución, comulgan cada noche nuestros ediles, para poder mantenerse en el poder y sobrellevar el malestar social que se vuelca a las calles. Mientras tanto mujeres y hombres valientes de Magallanes que se atreven a apoyar públicamente el Rechazo, bien saben que eso es mal visto por una mayoría vociferante que parafrasea el discurso de una nueva Constitución sin estar consciente lo que ello significa. Los periodistas por su parte que se enfocan en publicitar un supuesto abuso de poder por parte de toda la institución policial, se sonrojan cuando ven a los policías heridos y golpeados por una muchedumbre intolerante. ¡Sería tan fácil cerrar los ojos y gritar con los manifestantes en las calles! La calma volvería a mi mente y alma, piensan algunos y luego sienten que algo va a salir mal si tomamos el camino de la hoja en blanco.

Un amigo me comentaba ayer que era mejor guardar silencio y enfocarse en los objetivos cercanos, es decir sobrevivir al plebiscito del 26 abril, total el apruebo ya habría ganado la carrera. Ciertamente sería más fácil vender su alma, convicciones políticas y esperanzas, a la tendencia aparentemente mayoritaria de los que creen por antonomasia que la paz social, crecimiento económico y el bienestar de todos surgirá como por arte de magia con una nueva Constitución. Sin embargo, tras las constantes repeticiones de la prensa de que Chile ha alcanzado un punto de no retorno hacia un cambio político y social, el sentido común nos dice que algo no anda bien con esa percepción. Qué duda cabe, es más fácil transitar públicamente por el camino de la hoja en blanco porque en lo profundo de nuestras almas sabemos que el camino de las reformas es más difícil, pero más promisorio para la convivencia ciudadana y la paz social. Mientras tanto nuestros ediles guardan cuidadosamente un silencio público, para que no los identifiquemos mucho con opciones ajenas a sus credos políticos, no vaya ser que al final de este proceso, se imponga el deseo de una convivencia en paz y optemos por el camino de las reformas que nos propone el rechazo.

Transitar públicamente por el camino del apruebo es más fácil, para evitar los ataques verbales y físicos de quienes levantan las antorchas revolucionarias en una nueva Constitución. Mejor es quemar las propias convicciones en lo profundo del alma, parecieran pensar nuestros ediles, antes que nos quemen públicamente por defender nuestras convicciones. Apoyar una vía ajena a nuestras convicciones nos trae una tranquilidad provisoria, pues luego vendrá el largo camino constituyente donde el fuego de las discusiones seguirá mermando la convivencia ciudadana. Apoyar el rechazo es, socialmente hablando, ahora más difícil, pero contiene la certeza de que sólo en la libertad individual está la responsabilidad, que sólo en el diálogo democrático está el respeto por la opinión del otro, que sólo en el camino de las reformas están los consensos republicanos que hacen de una nación un país fuerte y próspero.