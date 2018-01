Prioridades legislativas para 2018

Nuevo año y nuevos desafíos, pero en el ámbito legislativo tenemos viejos proyectos y antiguas deudas respecto de leyes que son fundamentales para la atención de urgentes necesidades. Por otra parte, existen necesidades legislativas que tienen que ver con las modificaciones que ha experimentado nuestra sociedad y que traen implicancia en lo social, en lo cultural y en lo económico.

De esta forma, al igual que en años anteriores me referiré a las leyes que, estimo, necesitamos durante el presente año.

Reforma urgente al sistema de protección y de responsabilidad en el ámbito de la niñez. Realmente me ha parecido de una pequeñez evidente las imputaciones efectuadas desde los diversos sectores políticos en relación a quienes tienen mayor responsabilidad en las muertes que se han constatado en el sistema que depende del Servicio Nacional de Menores; primero porque no se puede pretender sacar una ventaja política a costa de la vida de niñas y niños, y en segundo lugar porque, en vez de imputar responsabilidades en hechos tan graves, hechos que, por lo demás deben ser determinados por los tribunales a partir de denuncias o demandas serias, se debería haber efectuado ya el diseño de un proceso que asegure en cortísimo plazo la refundación del sistema con la participación de todos los actores y las instituciones correspondientes, de manera que podamos contar con un nuevo sistema antes de fin de año.

La necesidad de atender de mejor manera todos los aspectos de la ciencia relacionados con la Antártica y los efectos del cambio climático exigen la generación de normas legales que permitan mejorar el financiamiento de las instituciones que realizan diferentes estudios al respecto, así como también el establecimiento de mecanismos de coordinación interinstitucional para asegurar la mayor eficiencia y eficacia en su accionar.

La generación de una ley que permita avanzar en la solución del conflicto que se ha generado desde antes de la República, en la novena región. Aceptar la multiculturalidad e incluso la plurinacionalidad no son cuestiones completamente ajenas a la posibilidad de solución, pero ello requiere reformas legales y constitucionales. Lo cierto es que, claramente, la solución no se dará en los términos que se ha pretendido durante las últimas décadas, la política del garrote y la zanahoria debe dar paso a una reflexión madura y a conclusiones que respeten el origen y derechos de quienes intervienen.

Finalmente, de acuerdo a nuestro plano regional, creo que ya es hora que se emita la correspondiente ley que consagre el estatuto jurídico para el desarrollo de la región de Magallanes y Antártica Chilena tomando como base el enorme trabajo realizado a propósito del plan de zonas extremas, la emisión de una ley en dicho sentido puede ser un hito que permita a la región avanzar en sus propios temas de desarrollo y constituir, además, un punto de partida para que otras regiones del país asuman el mismo desafío generando estatutos regionales de desarrollo que resuelvan las problemáticas propias de cada sector geográfico de nuestro país, en atención a sus recursos, población, sectores productivos y carencias.

