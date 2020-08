Estamos como Región de Magallanes y, como comuna de Punta Arenas en lo que en jerga pandémica y sanitaria corresponde al rebote o rebrote, al haber ido al alza en los casos de Covid-19, en los últimos días y semanas, luego de tres meses de haber salido de la cuarentena total (1 de abril al 11 de mayo).

Lamentablemente hemos retrocedido un paso en la estrategia que el gobierno se ha puesto en el combate de la pandemia en Chile. Y así, como en abril escribimos en un primer momento, sobre nuestra conducta poco aplicada y de auto-cuidado (lo que de alguna manera se mantiene en los segmentos más jóvenes), la responsabilidad de los procedimientos a la chilensis de la autoridad sanitaria regional, han sido francamente erráticos, sin producir los efectos esperados y en algunos casos sólo para cumplir, como suele ser una conducta bastante arraigada en otras esferas de nuestra vida nacional. Y lo explicaré¡¡

En primer lugar, la toma de temperatura en los diversos locales comerciales, oficinas privadas y públicas es un procedimiento a la chilensis. Imagino estimado lector que le han tomado la temperatura en sus diversos trámites y compras y habrá notado lo descalibrados y fuera de propósito que se encuentran dichos adminículos, pues sería imposible medicamente o usted amigo lector estaría con severa hipotermia, pues marcar constantemente 33 ó 34 grados como suele ocurrir en la gran mayoría de los casos, es signo de que son artefactos de la más dudosa calidad y eficiencia. Quién habrá importado esos termómetros y quién los habrá autorizado ¿? Procedimiento a la chilensis ¡¡ No normado o de nulo control de la autoridad sanitaria.

En segundo lugar, el tan manoseado “distanciamiento social” que es un imperativo para entrar a comprar a un supermercado, y más riguroso para entrar a hacer un trámite a una oficina pública, pero que en el avión o en los medios de transporte público urbanos, no se observa, viajando a menos de un metro de distancia, con otros pasajeros que deben concurrir a su lugar de trabajo o deben ir o venir desde el norte del país. Procedimiento a la chilensis¡¡ No normado o de nulo control de la autoridad sanitaria.

En este último punto quisiera detenerme un minuto para señalar, que los pasajeros que llegan a nuestra ciudad y región, debieran traer (obligatoriamente), su examen PCR aplicado en las últimas 24 ó 48 horas o, lisa y llanamente, ser medidos o examinados antes de abordar un avión de ida o regreso a Magallanes. Procedimiento a la chilensis ¡¡ No normado o de nulo control de la autoridad sanitaria.

Aquí tenemos una fuerte causa del aumento de los contagios y contagiados en la región, en este segundo rebrote, lo que tiene expuesta a todo Magallanes (aunque la cuarentena semi-total sea sólo aplicada en Punta Arenas pues vincula indefectiblemente a las otras 3 provincias de la región, por el carácter central de la capital regional, Punta Arenas), pues los foráneos y también magallánicos que van y vienen del norte del país, se pasean como Pedro por su casa, al no tener ninguna medición o chequeo exigido por parte de la autoridad sanitaria. Se pierde todo el esfuerzo que el resto de la población está llevando como disciplina. Es más fácil venir de una zona de más reciente fuerza en los contagios, que ir a Puerto Natales o Porvenir. Procedimiento a la chilensis, o no normado.

De seguro la autoridad sanitaria regional, y la “primera autoridad regional” dirán que lo que he señalado no está normado, (pues no lo ha normado “Santiago o la capital”), mientras caemos en un rebrote, que amaga las posibilidades de recuperación de una serie de pequeñas empresas y personas, que con esta semi cuarentena ven más lejos sus posibilidades de retomar sus actividades y con esto, combatir el desempleo y la desocupación.

Me refiero al rubro Gastronómico, Hotelero menor y mayor y el rubro Turístico en su amplia cadena de relaciones, que es uno de los principales afectados, y obviamente todos los que laboran en dicha “industria sin chimenea” la cual se estaba consolidando en nuestra región y, en especial en la provincia de Ultima Esperanza provocando múltiples efectos. Sector que ha sido abandonado a su suerte y que está desangrándose.

La permisividad que la autoridad sanitaria ha tenido con la industria del procesamiento de productos del mar, y con las empresas constructoras que han traído a cientos de trabajadores del norte del país tiene hoy a la Región de Magallanes y Antártica Chilena sumida en una incertidumbre y nuevamente en el túnel del aislamiento y la inactividad.