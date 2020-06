Prólogo a Juan Miranda

Una mañana de domingo como tantas, una mañana de domingo tan común, como los perros que han hecho del servicentro del camino sur el más confortable de sus hogares. Una mañana de esas, como tantas otras, nos encontramos una vez más (a la pasada) con Juanito Miranda en el restaurant-café (si así pudiéramos llamarlo) de esa mágica estación de servicio. El hombre llegaba hasta estos sectores con el sólo afán de compartir un amable café con sus amigos, y ahí se los podía ver, en medio de la gente que entraba y salía, aromatizados entre las preparaciones de papas fritas y Barros Luco. Pero ellos no estaban precisamente ahí, ellos estaban en el Tortoni de Buenos Aires o en el Pushkin de Moscú, arreglando este mundo y los otros y, seguramente, entre bandoneones y balalaikas predijeron el estallido social, la pandemia que nos ahorca y todos los avatares que se nos vendrán encima; porque si juntamos café, conversación y amistad, somos capaces descubrir hasta el origen del universo y unas cuantas cosas más y eso lo sabía muy bien nuestro amigo Juan.

Esa mañana, entonces, como tantas veces entré a comprar el diario y, como siempre, Juan me saludó con la mano en alto desde su mesa, pero en esta oportunidad se acercó a conversar porque tenía que (en sus propias palabras) pedirme un favor. Se trataba que quería publicar un libro de poemas y relatos, materia de la cual había conversado con mi padre, a quien le había solicitado el prólogo y él aceptó hacérselo, obviamente este último necesitaba el libro para emprender la tarea. Era algo que mi padre me había comentando y en más de una ocasión le escuché: “¡Pucha!, este Miranda no me ha traído el libro para que le haga el prólogo”; pasaron los años, mi padre partió hacia otros mares y Miranda se quedó sin prólogo.

El favor que me pedía Juan era que, a falta de mi padre, yo me hiciera cargo del esquivo prólogo. En vano intenté persuadirlo que yo no era el más indicado para la tarea, que demás estaba decirle que por mucho esfuerzo y empeño que le pusiera a cualquier intento, los resultados no serían comparables, en lo más mínimo, a lo que podría haber esperado del prologuista original. Quedé en pensarlo y abordar el tema en otra oportunidad, con la secreta esperanza que Juan desistiera.

¡Cuán equivocado estuve! Una mañana de sábado me llama y me invita para que vaya en la tarde a su departamento de la Población Empart “a conversar”. Llegamos puntualmente a la hora convenida; Juan me recibió con su habitual cordialidad y me presentó a su tía Marta, con quien la conversación fluyó en segundos, pues ella había sido asistente del recordado Dr. Domenech en Río Gallegos, ese que nos sacó las amígdalas al 90% de los niños patagónicos de los años `60.

Momentos después llegó Raúl Agüero, nuestro gran amigo de toda la vida, vecino de la población Fitz- Roy y compañero de rutas musicales de Juan. Como si todo esto fuera poco, en instantes apareció el simpático y afable gato del departamento.

En ese estado de cosas la charla brotó “espontáneamente” y salí del edificio con el compromiso de hacer el prólogo, todavía me pregunto si el ambiente de esa tarde de sábado se generó por casualidad o fue una puesta en escena de Juan en una más de sus travesuras.

Creemos haber cumplido el encargo, labor en la que nos unimos con el común amigo Víctor Hernández, para hacer un trabajo conjunto que entregamos a Juan en el invierno del año recién pasado; Víctor abordó los poemas, en tanto, yo me dediqué a la prosa, y el prólogo lleva las firmas de nosotros dos. Esperamos que, más temprano que tarde, el libro que el autor soñaba publicar sea una realidad.

Como un saludo a Juan reproducimos uno de los párrafos en los cuales nos referimos a su prosa: “Hay temor ante la enfermedad, un monstruo que va y viene, pavor ante el desenlace, pero nuestro autor -sabiéndose vulnerable- se aferra a la vida en una lucha sin cuartel contra el tiempo, recapitula su existencia, tiene prisa por vivir y por dejar las cuentas saldadas”.

Juan Miranda, en un día cualquiera de esta semana que termina, levó anclas y partió. Ya no vendrá al servicentro para ese café dominical y, cuando vayamos a comprar el diario, su ausencia será el recuerdo permanente en la amistad de abrazos sinceros plenos de música y poesía. ¡Hasta siempre Juan! No te olvides de llevar el libro (mi papá tiene buena memoria).

P.D. Mi padre falleció un viernes de abril de 2017 en la noche. Creyendo ser el primero en llegar al velatorio, nuevamente me equivoqué en una mañana de sábado: Juan Miranda y Raúl Agüero ya estaban esperando que abrieran el recinto. Ambos además, acogiendo un especial pedido nuestro, se despacharon dos tangos en el homenaje que se le hizo a mi padre, ese mismo sábado en la tarde en los salones del Club de Sub Oficiales en Retiro “Sargento Aldea”. La concurrencia cantó emocionada con ellos “Malena” y “Volver”.