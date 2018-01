Proyecto ley que crea la Subsecretaría de la Niñez

Se aprobó por el Congreso Nacional el proyecto ley que crea la Subsecretaria de la Niñez; lo anterior en el marco de las reformas que deben reconducir y mejorar el sistema estatal de apoyo, protección y cuidado de nuestros niños en el marco de la convención sobre los derechos del niño. Señala el mensaje, que es él fundamento que se indica por la Presidenta de la República al presentar el proyecto, lo que sigue: “La actual institucionalidad, basada en el paradigma de la “situación irregular de los niños” y la doctrina tutelar, genera que los problemas de los niños se tiendan a explicar a partir de las carencias individuales de los afectados. Se trata de un sistema de protección de menores altamente judicializado, en que la Administración sólo cumple un rol de prestador de servicios. Así, se ha generado un subsistema paralelo al resto de la institucionalidad encargada de las políticas sociales, lo que hace necesario aumentar la coordinación de los servicios en las políticas públicas dirigidas a la niñez.”

En otras palabras, lo que dice el mensaje es que no existe una real intervención para proteger a los niños, sino que un sistema de apoyo bastante deficiente que no resuelve la problemática de fondo.

De esta manera se trata de establecer un real, verdadero y eficiente sistema de protección de derechos de los niños. Al respecto esta es una de las medidas que forma parte de una serie que aspiran a establecer una institucionalidad nueva que atienda efectivamente a la solución de los problemas de nuestra niñez vulnerada, siendo este órgano nuevo el encargado de diseñar y ejecutar la Política Nacional de la Niñez.

La futura ley encarga al Ministerio de Desarrollo Social velar por los derechos de los niños con el fin de promover y proteger su ejercicio de conformidad con el Sistema de Garantía de Derechos de la Niñez. Con esta finalidad se entregan las funciones de asesorar a la presidencia en esta materia, elaborar la política nacional, administrar y coordinar el sistema intersectorial que debe velar por los niños, difundir y capacitar en las materias relacionadas, fortalecer la participación de los niños y desarrollar estudios e investigación, entre otras tareas, creándose una Subsecretaría al efecto.

Me parece que es primera vez en 80 años que se está enfocando la necesidad de apoyo a los niños y niñas de buena manera, ya es una buena noticia que las obligaciones queden al alero del Ministerio de Desarrollo Social, saliendo de la estigmatización que se produce en el ámbito del Ministerio de Justicia, pero ahora hay que ver cómo se implementa. Ojalá que el sistema funcione, por la sociedad toda, por nuestros niños, pero especialmente por todos y cada uno de nosotros, pues cuando existe un niño o niña vulnerado es la manifestación patente que todos hemos fallado en protegerlos.

