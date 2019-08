Psicopatía al volante

Entre tantas noticias locales que suceden en nuestra ciudad, me llamó la atención esta semana una persona que denunció la fatalidad de ir a una velocidad de 30 km/h en su auto, pues un conductor de otro vehículo al exasperarse por no poder adelantarlo oportunamente, lo esperó más adelante para posteriormente bajarse y golpearlo dos veces con un fierro en una de sus piernas, siendo testigo su hija que le acompañaba. Aunque cada cierto tiempo encontramos en redes sociales videos de iracundos choferes que se trenzan a golpes en las calles, llama la atención que este tipo de descontrol se registre en nuestra ciudad.

Más allá que el discurso popular pregone que Punta Arenas presenta factores de riesgo como que es de las pocas ciudades donde se adelanta por la derecha, el sorprendente aumento del parque automotor en nuestras calles, la cada vez peor calidad del manejo en nuestras arterias viales, la costumbre de ver choques todos los días, los borrachos al volante como parte del paisaje, los roncadores como muestras de arte o las carreras clandestinas a punto de convertirse en deporte regional; llama la atención que el estrés de algunos conductores no se condice con la calidad de vida que nos entrega nuestra ciudad. Es que por lo menos en las dinámicas viales la mayoría de nosotros no podríamos quejarnos de tener que recorrer grandes distancias dentro del radio urbano o lidiar con tacos interminables, condiciones que están presentes de forma natural en las grandes urbes.

La psicología del conductor es interesante, pues si bien la normativa del tránsito prioriza el conocimiento de las leyes, la habilidad y coordinación visomotora y el adecuado manejo de las reacciones; no se considera de manera relevante el equilibrio racional y emocional de quien tendrá entre sus manos un vehículo que se puede convertir en un arma letal, tanto para él mismo como para los demás. ¿Qué tan temerario puede llegar a ser un individuo en sus decisiones de manejo?, ¿posee un juicio adecuado que le permita respetar a los demás?, ¿es consciente de la importancia de manejar a la defensiva y eliminar distractores que atenten en contra de su atención?, son algunas de las preguntas que de vez en cuando nos hacemos al observar siniestros viales a los que desgraciadamente nos estamos acostumbrando.

Se ha observado que los conductores problemáticos generalmente son hombres, con bajos niveles de tolerancia y escasa resistencia a la frustración. Presentan tendencia a un egocentrismo emocional que les llevan a exacerbar sus derechos y relativizar sus deberes en las dinámicas viales. Su vehículo es para ellos mucho más que un medio de movilización, pues simboliza una coraza que les protege del mundo y entrega un estatus de superioridad de todo tipo, ya que en sus análisis siempre tendrán la razón y los demás son unos estúpidos que no se encuentran a su altura. Les resulta difícil completar sus trayectos sin alegar en contra del que, según ellos, va muy lento (aunque esa “tortuga” respete la normativa de velocidad) o reacciona un segundo tarde al cambio del semáforo, respondiendo generalmente con insultos que no serán escuchados. De manera frecuente e impulsivamente utilizan la bocina de manera desproporcionada, lo que complementan muchas veces con música a todo volumen, quizás para inspirar tanta “claridad mental” que hemos descrito. De ahí que no debería extrañarnos que la consideración con los demás de no estacionar en cualquier parte, respetar pasos de peatones o evitar consumir alcohol o drogas cuando debe conducir, no sean aspectos que se encuentren entre sus preocupaciones principales.

Por esto es que preocupa cuando la psicopatía se coloca detrás de un volante, cuando se tiene preparado un fierro para dañar al que no se cuadra al servicio de los deseos de un conductor enfermo, al que sus escasos recursos racionales no le permiten adoptar decisiones mínimamente adecuadas. De ahí que la recomendación es a hacer una introspección honesta de nuestras limitaciones en este aspecto, para tomar conciencia de actuar a la defensiva, evitando provocar innecesariamente situaciones que pueden llevar a graves consecuencias. Salir con tiempo para evitar la alta velocidad, evitar los distractores, respetar a los demás, tolerar errores mínimos de otros conductores o peatones y tomar consciencia del peligro de nuestra temeridad, entre otras simples acciones, harán de nuestro vehículo un transporte necesario y no una armadura para descargar frustraciones.