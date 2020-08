¿Qué es envejecer con dignidad?

Cada tanto las noticias nos golpean con situaciones humillantes y degradantes para los mayores en Chile y nuestra región. Están y siguen invisibilizados para el resto de la población. Sólo son números o situaciones para destacar o expresar, pero no existe verdadera preocupación y menos están en la agenda social en un lugar destacado; eso es sólo en el discurso ya que las situaciones se repiten episódicamente y sólo son titulares y noticias durante un tiempo. Lo comentábamos hace un año con los adultos mayores encontrados fallecidos varios días, invisibilizados para la comunidad que los rodea.

En estos últimos días hemos sabido de un video y denuncia en redes sociales sobre el maltrato con una adulta mayor en Natales, que no sería una noticia reciente, sino de varias semanas o meses atrás, para mayor constancia.

El trato para con los mayores en nuestra sociedad es despectivo desde hace tiempo: desde que las viviendas sociales se achicaron y no permitieron a las familias llevárselos para continuar viviendo juntos, obligándolos a buscar espacios en donde poder estar. Cuando se privatizó el sistema de salud y de pensiones, los mayores quedaron en la categoría de no consumidores y por no poder acceder a esos beneficios pasaron a ser beneficiarios del Estado; es decir, subsidiados por el Estado porque ya no clasificaban como negocio para los privados.

Son puestos en la cola del Estado cuando distribuye sus dádivas. Un Estado cada vez más falente de recursos, los que son priorizados en otras áreas, menos las sociales, de salud o de educación. Por lo tanto, nuestros mayores ya no tuvieron cabida en este modelo neoliberal, simplemente porque perdieron la principal característica de él: no son consumidores, son receptores de beneficios solamente. Triste categoría de los olvidados por casi 40 años desde la implantación de un modelo liberal que aún nos rige, del que tanto se vanaglorió Chile, pero que tantas inequidades produce, el menos solidario de los modelos de previsión del mundo.

Por eso no nos asombra el trato despectivo, infantilizador o que los despoja de la dignidad que como ser humano debe tener. Es una conducta avalada por el Estado por años; que los usa y abusa de ellos. Se los visita en campaña, se le sonríe y se le promete. Para que todo siga igual. Porque el modelo no se toca. Es lo más sagrado de nuestra sociedad. En cambio en sociedades más evolucionadas la persona es el centro y los mayores son prioritarios en la acción del Estado.

Por eso a los que trabajamos con y para los mayores no nos asombra esta actitud, nos duele, pero es repetitiva y permanente. Los mayores la viven a diario, en sus hogares y más cuando salen de allí. Sólo entre pares pueden sentirse aliviados, condolerse en sus miserias y en sus carencias. El canto, la compañía, el compartir, son momentos que ahogan esta situación. Cuánto debemos aprender de esa resiliencia, más que invadirla y atosigarla sólo en campañas y elecciones. Seguir viviendo y subsistiendo solos frente a este modelo de sociedad es una elegía de la que debemos aprender y valorar. Nunca despreciar.

El sistema social del Estado también los ahoga en sus vericuetos de páginas web y formularios para postular a beneficios; sabiendo que para muchos son caminos ignotos y dificultosos si no tienen la compañía o apoyo para hacerlo.

Así el Estado maquilla los pocos recursos que les asigna y los disfraza de “beneficiados”. Se gasta más en personal y celebraciones de esos servicios que en ayuda efectiva para ellos y se terceriza en ONG la acción que al Estado le compete. Ya sabemos las intrincadas redes de algunas ONG para hacer desaparecer fondos y no transformarlos en beneficios de quienes debieran ayudar, siempre tan efectivas en el uso de recursos estatales que han aparecido en todos los campos de acción social. Las instituciones de siempre basados en el voluntariado y trabajo social compiten contra estas máquinas que se han especializado en concursos y licitaciones del Estado, desplazándolos de una acción social y voluntariado con sentido y respeto por los mayores.

Pero también hoy el Estado sigue castigando a muchos mayores, especialmente a las mujeres que nunca cotizaron y que ya reciben una parte de la pensión del cónyuge. Se ha legislado sin siquiera pensar en los jubilados del sistema antiguo, ya que no cotizaron en AFP. Sólo quienes han cotizado pueden retirar un 10% de lo acumulado; pero quedan muchos mayores fuera, los que justamente viven con menos del sueldo mínimo mensual.

Y recibir una canasta de alimentos, en donde alguien decidió por ese mayor, no diferencia en sus necesidades. Sino que se le quitó una vez más la autonomía en elegir qué podía hacer y qué requerir. Algo que ese adulto mayor sabe mejor que nadie.

Otra vez los mayores han sido agredidos por el Estado, así pues no nos asombre la conducta de algunas personas hacia ellos.

Esto tiene que cambiar, desde el Estado hacia ellos debe primar un mejor trato. Por lo pronto pensiones y acceso a salud más digno que lo que hoy hay. No basta con condolerse por lo sucedido. Es hora de remover conciencias y ponerlos en el centro de la acción.

No son números, no son sumas en planillas. Son personas: nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros vecinos. Son historia y son nuestra conciencia de que hay tareas pendientes y urgentes por hacer en el Chile y en el Magallanes de hoy.