¿Qué más hacer con los borrachos al volante?

Aunque me he referido en varias ocasiones a la temática de la irresponsabilidad que significa beber alcohol y optar por conducir un vehículo, no logro esconder mi tristeza e indignación por el siniestro que en la madrugada del domingo pasado terminó con el deceso de la joven estudiante Danitza Gallardo Vargas, que a sus 20 años tenía todo un proyecto de vida por delante. Su cuerpo no resistió el letal golpe recibido en el lugar del copiloto del móvil que manejaba Víctor Cisterna, que además de no llevar licencia de conducir, arrojó un nivel de 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que sin lugar a dudas influyó de manera relevante en la mala decisión de no respetar la señalética del tránsito en ese lugar. Quizás calculó mal y pensó que alcanzaba a pasar, quizás no vio al otro vehículo, quizás venía distraído, quizás, quizás. Por si fuera poco, el vehículo que lo colisionó era conducido por Pablo Villarroel, cuyo nivel de alcohol en la sangre fue de 1,28 gramos. ¿Y si no hubiese bebido habría alcanzado a reaccionar?, ¿hubiese conducido un poco más a la defensiva a pesar de tener la preferencia?, ¿o lo que pasó era inevitable y el alcohol en el cuerpo de este segundo conductor no hizo gran diferencia?

Desgraciadamente estas preguntas, estos supuestos finales, estos “y si …” o “quizás”, quedarán por mucho tiempo en la mente de los protagonistas y las víctimas colaterales o secundarias que se ven afectadas, como son los amigos y familias de los implicados. Lo único cierto es que Danitza ya no está por un delito que pudo perfectamente haberse evitado.

Todos sabemos que conducir bajo la influencia del alcohol es un delito cuyas secuelas pueden traer fatales consecuencias, se ha repetido majaderamente, hasta el punto de molestar a algunos que la catalogan de una insistencia exagerada. Pero entonces, ¿por qué seguimos presenciando estas verdaderas tragedias? Si bien hay muchos factores implicados, parece comprobado que no está demás volver a reiterar algunos: beber alcohol no es un juego tan inocuo como la mayoría de los “defensores del jolgorio etílico” relativizan su influencia en el cuerpo, y lo que es peor, en la calidad de la toma de decisiones que se adoptan. El bebedor asume una actitud de mayor temeridad, desinhibición y distorsión de la realidad respecto a la evaluación de los peligros. Si a eso le sumamos rasgos de personalidad que tienden al egocentrismo, pensando en sí mismos y olvidando que pueden transformarse en potenciales victimarios de los demás, vamos configurando una mezcla peligrosa. Pero el beber alcohol y conducir no es relativizado sólo por los conductores, sino también por el entorno social que rodea la situación. Desde la persona que acepta subir a un vehículo que va a ser conducido por un individuo que ha bebido alcohol, hasta quienes observaron esto y no dijeron nada, ya sea porque el “curado de turno” se pone muy pesado cuando se le dice algo o simplemente porque no se considera importante conducir bebido. Aunque muchas personas consideren que las permanentes campañas realizadas respecto a esta temática tienen un objetivo justificado, parece que para muchos otros el carrete bloquea el concepto de “tolerancia cero” y deja paso a la omnipotencia tan adolescente de “tener todo bajo control”.

Porque un carrete debe seguir siendo una instancia de compartir socialmente, de pasarla bien y dejar bonitos recuerdos, y no un potencial trauma que dejará marcas para toda la vida, es que debemos seguir siendo majaderos en el mensaje, como conductores, como acompañantes del que manejará, como observadores del o los que se subirán bajo los efectos del alcohol a un vehículo. Dejar de pensar que el problema es de otros resulta clave, pues cualquiera de nosotros o de nuestras familias puede convertirse en una potencial víctima a manos de un irresponsable, cuyo arrepentimiento posterior nos valdrá de muy poco.