¿Qué tienen en común las protestas mundiales?

No dejan de llamar la atención que tantos países e importantes, ciudades del mundo como París, Irán, Colombia, Ecuador, Hong Kong, Barcelona, Estambul, Chile, que tienen diversidad de identidad, cultura, religión y hasta continente, haya estallado esta expresión ciudadana de manera consecutiva y brutal y no tengan un común denominador que los asemeje.

Sin duda que la organización de la sociedad civil ante una falta de respuesta de los gobiernos de turno, la falta de sensibilidad de sus gobernantes, la falta de creatividad hacia sus gobernantes, la corrupción, los abusos, la desi-gualdad que ha creado una polarización no sólo política sino que económica y social se suman a otros factores que describe Oppenheimer y que hablan de una desaceleración económica mundial que a excepción de Estados Unidos dice que si tiene desde hace unos años una recuperación económica, el resto de los países incluyendo China se han contraído económicamente du-

rante este último año.

Según el Fondo Monetario internacional la economía latinoamericana en 12 años bajó en un 1% por lo que muchos países han recurrido al aumento de los impuestos y recortes de subsidios estatales para servicios básicos.

En Chile, el aumento de la tarifa del transporte público, en que los estudiantes se organizaron para realizar actos de evasión masiva en el Metro que explotó el 18 de octubre, en Irán, el alza de valor del combustible enardeció los ánimos, provocando el inicio de las protestas callejeras con una escalada de violencia que ya conocemos.

Otro factor común sería la integración de millones de personas de todo el mundo que se suman a internet, creando grupos con intereses en común tales como, organizaciones me-

dioambientales, organizacio-

nes religiosas, facciones ideológicas, organizaciones de pue-

blos originarios, grupos feministas, miembros del LGBT (lesbianas, gays, bisexuales, travestis) etc., que tienen distintas agendas, y que además cuentan a través de internet con una rápida y eficiente capacidad de comunicación, reacción e interlocución.

Ante este nuevo escenario del mundo de la digitalización surge el otro inconveniente y es el que no existe un interlocutor con el cual los presidentes puedan negociar, ayer, cuando surgía una demanda social, los presidentes podían reunirse con el alto comando del Ejército, el representante válido religioso, líderes de la oposición, etc., actualmente no hay con quién negociar.

Como último común denominador de las protestas mundiales, está la oprobiosa avalancha de noticias falsas que provienen de gobiernos dictatoriales, con acervos atávicos de su socialismo retrógrado, con ideologías añejas que han fracasado en el mundo y que sólo persigue el bienestar de sus gobernantes y la permanencia en el poder a costo de la democracia y opresión de la ciudadanía y que intentan hacer ver que las economías de libre mercado no funcionan y de esta manera desviar la atención mundial de la crisis humanitaria de sus gobiernos totalitarios y antidemocráticos.

Para muestra, un botón: en 18 años Chile ha reducido la pobreza de un 31% a un 6.4% (banco mundial), Venezuela en cambio con su catástrofe social y económica ha sufrido el éxodo de 4,5 millones de refugiados, ciudadanos y profesionales venezolanos.

Noticias falsas en redes sociales que son organizadas y sistemáticas que mienten, inventan y que según dijo el Presidente Piñera fueron rastreadas a Rusia. Noticias falsas en Colombia, dice el Presidente Iván Duque, que las violencias callejeras se vieron exacerbadas luego de que en redes sociales se afirmara que su gobierno tenía como objetivo inmediato aumentar la edad para las jubilaciones y que además eliminaría los programas de capacitación para jóvenes, lo cual afirma el Presidente Duque es falso, y que muchos reportes eran patrocinados desde Venezuela.

En conclusión; existen causas de las protestas en todas las partes del mundo que obedecen e intereses diferentes pero sí cuentan con elementos en común, la participación de otros países (Venezuela, Rusia) en la organización y/o campaña muy bien organizada de noticias falsas, una economía mundial desacelerada, la expansión del internet, la falta de sensibilidad de sus gobernantes, los abusos, la corrupción, la falta de credibilidad y desigualdad han creado una polarización política social y económica y preparado un terreno fértil apto para protestas, independiente de las situaciones coyunturales de cada país, y al parecer estas seguirán hasta que no se cumpla con las demandas.