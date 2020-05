Sí, ¡qué vivan!, porque aún no han muerto ni están en agonía, como el resto de las empresas en Magallanes. ¡Qué sigan viviendo!, y no las destruyan las ideologías extremas del ambientalismo, como lo ha hecho el Covid-19 y las cuarentenas de cuestionables resultados con muchas empresas en nuestra región. ¡Sí, qué vivan!, porque nos recuerdan que, para subsistir como seres humanos humanamente, necesitamos empresas que generen el bienestar para todos.

Repentinamente detuvimos todo ajetreo productivo y observamos entonces que la sociedad sin sustento económico ni productivo no nos trajo el anhelado paraíso socialista en donde el Estado todo lo controla, nadie trabaja y, obviamente, nadie produce.

¡Qué vivan las salmoneras! y no mueran como murió Mina Invierno, arrastrando a cientos de trabajadores a la muerte social del desempleo, a causa de leyes medioambientales poco eficientes. ¡Qué vivan, sí claro, amigablemente en nuestro medio ambiente!, pero con magallánicos con trabajo como los que aún se sostienen gracias a la cadena productiva de las salmoneras. ¡Qué vivan las salmoneras!, y no agonicen como la industria petrolera arrastradas a la banca rota de sus finanzas y la cesantía de sus trabajadores. Sí claro, ahora desaparecerán los odiados combustibles fósiles y con ellos las empresas productoras de petróleo, sus trabajadores y familias magallánicas. ¿Y qué decir de las empresas constructoras, la pesca y el comercio? Cuántas en agonía o prontas a morir. ¡Qué vivan las salmoneras!, porque el turismo tampoco nos salvará del desastre económico que nos trae el Covid-19 y las cuarentenas socialmente no acatadas. ¡Qué vivan las salmoneras!, en la consciencia de los que odian a las empresas, por representar, según ellos, la imagen del capitalismo explotador o depredador del medio ambiente. ¡Qué aparezcan en sus sueños, como pesadillas del desempleo y de la pobreza!, porque los que odian a las empresas, odian finalmente a los que producen, odian a las personas que quieren buscar su propia felicidad, más allá de las ideologías colectivistas.

¡Qué vivan las salmoneras!, porque los medioambientalistas guardan ahora silencio en una región que se queda sin industria, sin producción y con alto desempleo. ¿De dónde vendrá el socorro de todos los ambientalistas? ¿Dónde están sus propuestas para levantar alguna nueva industria y generar fuentes de empleo? ¡Qué vivan las salmoneras!, porque nos recuerdan que para vivir humanamente necesitamos trabajar, crear valor, desenvolvernos en el medio ambiente que nos provee de recursos para subsistir. ¡Qué vivan las salmoneras!, porque todavía hacen humanamente habitable nuestra región, nos dan trabajo y un sentido por qué vivir.

Pero, ¿quién sabe?, a lo mejor los paladines del medio ambiente también la empredan en contra de los últimos baluartes de la productividad regional, para después preguntarse en medio de cementerios de empresas quebradas, con un ejército de magallánicos cesantes, de cómo y de qué viviremos entonces, sin empresas, en una vasta región prístina, sin industria y, de pronto, sin seres humanos. Entonces, puede ser, que finalmente entendamos que para vivir debemos producir, intervenir el medioambiente, extraer recursos, cambiar el curso de las aguas, construir caminos donde todavía no los hay, permitiendo que cada magallánico pueda visitar cualquier parte de nuestra región, sin tener que mostrar credenciales científicas pro ambientalista.

¡Qué vivan las salmoneras!, porque nos recuerdan que tenemos todavía potencial para reconstruir nuestra economía, amigablemente con el medio ambiente, pero también amigablemente con el trabajo y el sueño de poder forjar cada uno su sueño de vida individual en la tierra de Magallanes que nos vio nacer o nos acogió con su espíritu emprendedor.