Quemando Chile. ¿Quién gana?

Desde el inicio del estallido social el pasado 18 de octubre, poco tangible se ha conseguido en materia de logros y avances sociales. Progresivamente inició el movimiento, se comenzó a entender que el gran paraguas aglutinador de las demandas, estaba en tener como país una nueva Constitución. En las primeras semanas, probablemente, si hubiese habido una encuesta real, o lisa y llanamente se hubiese producido el plebiscito para determinar si los chilenos queremos (y necesitamos) una nueva Constitución. Mi clara impresión es que él apoyo a una nueva Carta Magna, hubiese sido de un apoyo por sobre el 75%.

Hoy, a más de tres meses de iniciados los movimientos, este apoyo a discutir una Nueva Constitución, creo ha bajado importantemente. Creo que de todas formas, la opción Apruebo, ganará a la opción Rechazo.

Y cabe hacerse la pregunta, por qué la opción Apruebo, podría no ser abrumadoramente superior a la opción Rechazo. Claramente, los hechos de violencia, como los sucedidos en las últimas horas en Punta Arenas, como en Ancud, o en muchos lugares de Chile, a mi juicio no está ayudando a la necesaria opción Apruebo.

La gente en Chile, está agobiada con un modelo económico que ha transformado a los ciudadanos y al pueblo de Chile en meros consumidores y en muchos casos, esclavos de un sistema que oprime, que segrega y que no cautela adecuadamente (sólo en el verso) derechos fundamentales, como una adecuada Educación y una Salud accesible para todos. Chile “desecha” a sus ciudadanos, a su gente, cuando luego de exprimirla por 30, 40 ó 50 años de trabajo, los “jubila” y los envía a la pobreza, conjugando perfectamente el viejo aforismo, “El pago de Chile”.

Claramente (al menos en el juicio de quien suscribe esta nota) Chile debe modificar una serie de paradigmas y ello, es factible de efectuarlo a través de un nuevo proceso constituyente. Pero este escenario de logro, al haber conseguido que el gobierno de Piñera se allanase a efectuar un plebiscito vinculante, para determinar si queremos y aprobamos una nueva Constitución, no está siendo valorado por grupos violentistas.

Por ello, no es entendible, porque continúan los hechos de violencia, como el incendio de las últimas horas en pleno centro de Punta Arenas (Colón con Bories). También la afectación a la Iglesia María Auxiliadora y en general al “estado de sitio” en que se tiene al área céntrica de Punta Arenas. La gente de trabajo, el que todo lo debe pagar (si es que le alcanza), está asustado y está enojado.

¿Pudiera ser, que estos hechos de violencia, estén siendo provocado por partidarios de la opción rechazo o del actual gobierno?… Es probable, pues en esta guerrilla de posiciones, de implantar un permanente estado de fake news de un “lado” y “otro”, todo es posible.

Por otro lado, si estos hechos de violencia, son creados por personas y grupos que sólo ven en el caos, su forma de ordenamiento, algo así como “El caos es nuestro orden”, estamos claramente siendo gobernados por minorías, que no están pudiendo ser controlados por la institucionalidad.

Qué enfermedad tenemos como sociedad chilena, para que estemos autodestruyendo (nos) y, teniendo la posibilidad de avanzar, no lo queramos hacer, o no lo quieran grupos que lanzan consignas, sin mayor sustancia. Por qué esto no sucede en otros países del vecindario. Ni Argentina con una crisis que se arrastra casi por una década, ha entrado en una espiral de violencia, de odio y de un país fracturado.

La gente, que quiere cambios estructurales en la sociedad chilena, pero que lo quiere hacer en el respeto y en las reglas que la democracia imponen, está quedando relegada. Los extremismos de derecha y su apetito insaciable y un modelo sólo para algunos (todo el resto “cooperamos”) y una izquierda extrema, con una visión totalitaria de la vida. Piensas como yo, o eres un maldito, alguien a quien puedo y tengo que destruir.

Mal síntoma, para un marzo que se avizora de extrema tensión, que requerirá mucha generosidad, grandeza y firmeza, lo que parece son valores que hicimos desaparecer, para imponer, el egoísmo, el abuso y la violencia.

Chile perdió su austeridad, que probablemente estaba arraigada en una adecuada e integrada educación, donde unos y otros nos convocábamos en el aula de la escuela fiscal, donde el mérito y él método era importante, y donde la ostentación no tenía lugar en las grandes mayorías. Espero no estemos tan olvidados de estos grandes valores que tuvieron nuestros abuelos y padres y que en alguna parte perdimos o nos los robaron.

Emilio Boccazzi Campos

Arquitecto

Consejero Regional

de Magallanes

y Antártica Chilena

Ex Alcalde de Punta Arenas

boccazziarquitecto@gmail.com