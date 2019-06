«Quien a hierro mata, a hierro termina»

En un canal del cable, hemos visto un documental del cantante panameño Rubén Blades: “para que nadie cuente mi vida a su manera después de mi muerte”; algo así nos aclara el artista en un pasaje del programa.

Para nosotros, Rubén Blades es sinónimo de “Pedro Navaja”, (bandido y proxeneta neoyorquino), tal como Dvorak representa “La Sinfonía del Nuevo Mundo” o los “Viking 5” son la marca registrada de “De Coquimbo soy” (cada uno en lo suyo marcando su huella y ocupando su lugar en nuestra discoteca). Eso es para nosotros, pues para los entendidos, el panameño -y sólo en su faceta musical- es mucho más que la evocación del delincuente de la gran manzana.

El documental nos tiró de golpe a ese agobiante verano de 1980, cuando -vacaciones de por medio- cumplíamos 20 febreros en la capital de nuestro país y el éxito del momento era “Pedro Navaja”, desde la popular Radio “Colo-Colo” hasta las incipientes FM: “Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar…”.

La canción es obra (en letra y música) de Blades y está incluida en el álbum “Siembra” (1978) que grabó con Willie Colón (trombonista neoyorquino, pionero de la salsa). Años después, ambos músicos se pelearon irreconciliablemente, pero su trabajo ostenta el récord del álbum de salsa más vendido en la historia: “Los temas del disco son de los más diversos, desde la voluntad de arrojar luz sobre las realidades de la calle hasta las vanidades de los ambiciosos jóvenes latinos” (Dimery, Robert, “1001 Discos que hay que escuchar antes de morir”, pag. 414).

Nuestro amigo Blas Saldivia (conductor del programa radial de música del recuerdo, “La Caverna”) nos cuenta que Blades compuso “Pedro Navaja” inspirado en “Mack the Knife” (“Mack, el Navaja”, que data 1928 y cuya letra pertenece a Bertol Brecht, quien la incorporó a su “Ópera de tres centavos”). “Mack the Knife” rescata la tradición de las “Moritat” una forma de canción medieval, que los trovadores callejeros ocupaban para relatar hechos de sangre reales o ficticios.

Rubén Blades combina hábilmente en “Pedro Navaja” una acertada descripción de personajes de un barrio latino de Nueva York, con una precisa ambientación del medio en el cual éstos se desenvuelven: “Las manos siempre en los bolsillos de su gabán/ Pa’ que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal”; “Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer/ Refunfuñando pues no hizo pesos con qué comer”. El desenlace: Pedro le clava el puñal a la mujer objeto de su explotación, en tanto ella le descerraja un tiro, y ambos mueren en la vereda: “Y créanme gentes que aunque hubo ruido nadie salió/ No hubo curiosos, no hubo preguntas nadie lloró” y luego aparece el borracho que nos regala el estribillo de la canción: “La vida te sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios…”. El tema (que se inspiraría en un hecho real) es en ritmo de salsa; baile surgido precisamente en los barrios latinos de Nueva York.

Blades es reconocido, como quien le agregó contenido social a la salsa y la canción que comentamos es un buen ejemplo de ello, es un retrato de la realidad latina en el país del norte. En los acordes finales se intercala una frase de “América” (“I want to live in América”) la canción símbolo de la comedia musical y película “West side story” (con música de Leonard Bernstein) y que está inspirada en “Romeo y Julieta”, adaptada -eso si- a la segunda mitad del siglo XX y ambientada en los barrios de Nueva York.

El cantante grabaría después la canción “Sorpresas” donde desmiente la muerte de Pedro Navaja, pero esa es otra historia para la cual hoy no nos queda espacio.

Rubén Blades nació en 1948 en Ciudad de Panamá, además de cantante y compositor es un cotizado actor de cine y abogado con una maestría en Derecho Internacional en Harvard. En 1994 se presentó como candidato a la presidencia de su país y, entre 2004 y 2009, ejerció como Administrador General y Ministro de Turismo de Panamá.

“Pedro Navaja matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina…”.

