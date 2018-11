¿Quién pagará la cuenta?

En un hecho sin precedentes, el Consejo Regional de Magallanes en su pasada sesión rechazó la tabla de proyectos que se debían aprobar. Esta fuerte señal, que no pasa por los proyectos en sí, evidencia la falta de diálogo, de confianzas, y en definitiva de política, que en una de sus definiciones establece que se trata del conjunto de procedimientos y medidas que se adoptan para dirigir los asuntos que afectan a la sociedad o tienen relación con ella.

Evidentemente cuando falla la política, y la buena política, perdemos todos y pierde la región. Por ello, que el llamado de atención que dio el Core al Poder Ejecutivo del gobierno regional no se debe caricaturizar ni mucho menos minimizar o no tomar en cuenta. En la última visita del Presidente, se levantaron voces respecto a un plan de inversiones o proyectos que no habían sido conversados o informados en la comunidad, y menos se había acordado el financiamiento con el ente que por ley pone el dinero, en este caso el Core. También reclamaron algunos alcaldes, desde diversos sectores del espectro político, lo que confirma que hubo algo que no se hizo bien y que hace necesario que se mejore.

Las confianzas hay que restablecerlas, pues de lo contrario se afecta la marcha de la región, en un contexto que no se ve auspicioso, dadas las señales económicas que se comienzan a reflejar. A modo de ejemplo, con el acuerdo de Macri-Piñera respecto a la compra de gas a Argentina por Chile, dado el menor costo de producción del gas argentino, Enap disminuirá su exploración y explotación de sus yacimientos, lo que en la resultante país puede ser bueno, para Magallanes genera el efecto adverso, ya que disminuye la inversión de la estatal y con ello la generación de empleo en todos sus prestadores de servicios, y pudiese llegar a disminución en el número de sus trabajadores.

En otras áreas de la productividad no se observa un crecimiento que pudiese absorber este impacto negativo en la industria energética. Por lo que la inversión pública vuelve a ser decisiva en la forma que se puede mitigar los efectos en el empleo y en el crecimiento regional.

Se hace urgente entonces mirar en detalle el tipo de inversión pública de modo de mantener indicadores económicos aceptables para una comunidad que en la última década ha mostrado un crecimiento sostenido. Para ello, es fundamental que los actores dialoguen, que el gobierno regional y los ministerios que forman el Poder Ejecutivo escuchen más e impongan menos, pues los recursos públicos nos pertenecen a todos, y el desafío no sólo es hacer buen uso de ellos sino que darle la prioridad que en un contexto económico complejo se requiere.

A modo de ejemplo, es urgente evaluar la necesidad de la vía elevada Ruta 9 en el cruce con la ruta Frei, ya que son más de 25.000 millones de pesos que bien pueden destinarse a otras obras con más generación de empleo, y más beneficios sociales. Del mismo modo es necesario evidenciar la falta de rigurosidad técnica en el análisis de alternativas del Centro Antártico Internacional, o el estadio techado, entre otros proyectos, ya que en todos ellos, al igual como en la vía elevada de la Ruta 9 no hubo etapa de prefactibilidad, tan necesaria como básica, en todo megaproyecto, y más aún cuando se trata de recursos públicos. De lo contrario la cuenta sale cara, los mentores se hacen invisibles, y la terminamos pagando entre todos sin haber tenido responsabilidad de aquello.