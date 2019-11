¿Quién puede querer la violencia?

¡Yo no quiero violencia! de ninguna parte, ni de personas, ni de instituciones, ni de un sistema económico-social, ni tam-

poco del que viene disfrazado de progreso, o de una causa justa o injusta. La violencia nunca ha demostrado ser sinónimo de justicia o de igualdad. Ahí está la historia, ahí están las tragedias, con las víctimas de siempre, el Pueblo.

No me gusta la violencia de Maquiavelo, que dependiendo del fin justificaba los medios para alcanzarlo. Pero tampoco me gusta la violencia que ejerce el poderoso cuando humilla al débil, o el que en su posición de ventaja ironiza ante quien lleva una vida perdiendo. No me gustan quienes se creen superiores, y por ello se adueñan de una playa, de un lago, del aire, y del viento. No me gustan los prepotentes, ni los que tratan de rotos a quienes no son privilegiados como ellos. Estos prepotentes con su sublime ignorancia no pueden ver ni comprender que si no fuera por los rotos, Chile no hubiese ganado la guerra del Pacífico, y no tendríamos cobre, ni litio, ni hubiésemos podido explotar el salitre. Probablemente lo que han tenido no sólo fue logros de ellos ni de sus antepasados, sino que pasadas a costa de los rotos. De esos mismos rotos, descendientes de los rotos que ganaron la guerra y mil batallas, en nombre de un país o de una ilusión.

En estos días la violencia se esparce por todos los rincones de Chile, y no bastan anuncios, discursos o acuerdos, pues a la ira y rebeldía ante un sistema económico que asfixia, se ha sumado la violencia verbal clasista, y en este caso un invitado de piedra como el narcotráfico, que no descansa y que no duerme. La distracción de la policía es un aliciente, y porqué no decirlo, una gran ventaja para hacer sus negocios. Los dividendos del conflicto les motiva a seguir promoviendo saqueos, mezclándose con la movilización de millones que piden cambios a décadas de indignación acumulada, por un pueblo sufrido y noble que sólo exige su derecho a vivir en paz.

En la lógica de empates, en la violencia, el que destruye la propiedad privada y pública con piedras, se parece a quien destruye la confianza y fe pública con abusos y colusiones. En esencia ambos son igual de violentos y no los queremos, pues ambos hacen daño al pueblo obrero que necesita un trabajo o empleo para vivir, y aunque no siempre alcanza, estos delincuentes de cuello y corbata se las ingeniaron para robarnos a todos en los remedios, pollos y papel higiénico. No dudaron y tampoco mostraron un gramo de arrepentimiento.

La violencia no está sólo en los incendios o barricadas, sino que también se muestra en la impunidad ante los abusos de los poderosos o de los que tienen una cuota aunque sea pequeña de poder para hacerlo sentir. Basta de justicia a medida del bolsillo o del apellido, porque esto acumula violencia. Basta de clases de ética o subterfugios, pues no es posible igualar el robar gallinas con robarle a miles el dinero a través de la venta de pollos a un precio acordado entre “competidores”.

En estos días se ha ido avanzando en un cronograma para una Nueva Constitución, y eso es bueno. También en estos días se dan señales para avanzar en mejorar pensiones y en temas sociales, y eso es bueno. Ha costado vidas, sufrimiento y dolor. Pero si no hay justicia en un nuevo contrato social, no hay manera de reemplazar el descontento de millones de chilenos. Necesitamos una justicia que no violente. Necesitamos un nuevo Código Penal, y una reforma profunda al Estado, pues no sólo es cosa de pesos más o menos, sino que se trata de más dignidad y paz social.

La violencia no me gusta, pero reconozcamos que la hemos tenido no sólo en el último mes, sino que han sido años de violencia con varias formas y caretas. Entonces, no esperemos que la violencia se vaya de un día para otro, si hemos sido incapaces de castigar a los que han venido violentando la confianza de las varias naciones que habitan en esta faja larga y angosta de tierra.