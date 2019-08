Quillem Latam

En reciente vuelo de trabajo por Latam, desde Temuco a Santiago, tuve la grata sorpresa de ir sentado junto a un grupo de 19 escolares de tercero a sexto básico de la Escuela Rural Parlamento de Quillem de Perquenco, Región de La Araucanía, quienes acompañados de tres profesoras, una de ellas la directora Norma Rojas, se habían ganado el concurso “Un día con Latam”. El entusiasmo de todos ellos era impresionante, ninguno había volado y a lo mejor ni siquiera conocían un aeropuerto, por lo tanto el viaje desde Quillem a Temuco y de ahí en avión a Santiago era la gran aventura de sus vidas, lo cual sin duda les quedará marcado a fuego.

Es destacable lo que desde hace 20 años viene haciendo Lan y ahora Latam llevando a niñas y niños de escuelas vulnerables de las distintas regiones a experimentar un vuelo y visitar su base de mantenimiento en Santiago, el impacto de esta experiencia sin duda será fantástico. Ya al 2016 según boletín interno ya habían volado y visitado la base más de 4 mil estudiantes ese año. Durante el vuelo me fui sentado entre las dos profesionales que acompañaban a la directora, la fonoaudióloga Javiera Sepúlveda y la psicóloga Valentina Scorzone, quienes con gran compromiso y entusiasmo se preocupaban de todos los detalles de los pequeños y me compartían anécdotas muy simpáticas. Como la que protagonizó Araceli de 6º básico y premiada en el concurso de historia de la escuela, a quien se le ocurrió, cuando se les indicó que debían guardar y cuidar su cédula de identidad, que podían ponerla al interior de la credencial plástica que todos portaban como identificación. Lo cual rápidamente todos hicieron celebrando la genialidad de la futura historiadora, quien sabe. Esta muestra del talento y creatividad de Araceli es el fiel reflejo de que nuestros niños y niñas tienen un gran potencial, el cual a veces nuestro país tan centralizado y concentrando gran parte de las oportunidades en la Región Metropolitana, no da espacio suficiente para que se puedan desarrollar también en los distintos territorios, sin importar qué tan lejos se encuentren de las capitales regionales.

Las azafatas y sobrecargos los atendían como reyes, colación y libro para pintar incluidos y cada cierto tiempo pasaban y les pedían sacarse selfies y fotos grupales, se nota que están imbuidos de lo importante y significativa que es esta experiencia para los niños, quienes posteriormente vuelven a su escuela a relatar lo vivido con lujo de detalles. También es destacable el apoyo del municipio encabezado por su alcalde Luis Muñoz quien avaló esta postulación y posterior viaje. El que se gana postulando como escuela en link asociado al sitio web de Latam, en esto la directora se lleva los palmares por el acierto de inscribir a la escuelita y ganarse el premio para volar con su delegación escolar.

Felicitaciones a Latam por mantener esta linda iniciativa y a quienes la diseñaron e implementaron hace un par de décadas, la que permite a niños y niñas de distintos lugares apartados de nuestra loca geografía poder experimentar el volar en un vuelo comercial y visitar su base de mantenimiento. Sin duda los sueños de cada uno de estos pequeños que pueden disfrutar de esta rica experiencia, serán de alto vuelo y gran alcance.