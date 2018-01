Rápidos, furiosos … y estúpidos

En una semana marcada por la partida del antipoeta chillanejo Nicanor Parra, quisiera referirme a un hecho que no tiene nada de estético ni genial; por el contrario, es una de las estupideces más peligrosas y sin sentido que hemos visto en el último tiempo: la viralización del choque por detrás que fue víctima el joven Sebastián de la Fuente, ocurrido en Costanera Norte, donde su Chevrolet Aveo fue semidestruido debido a una broma que jocosamente le hicieron unos amigos. Los veinteañeros victimarios tuvieron la brillante e ingeniosa idea de darle un “topón” mientras grababan la escena, la que se corta abruptamente cuando el móvil de la víctima pierde el control y se estrella contra las barreras de contención. La suerte, el destino, las probabilidades o una injerencia divina (como Ud. desee relacionar), hicieron que el conductor quedara sólo con un shock ansioso y una torcedura de cuello, lo que resultó providencial ya que tampoco otras personas se vieron afectadas.

Pero lo que llama la atención es que los mismos agresores subieran el video a redes sociales, evaluándolo como una “gracia”, avalado por la desfachatez de compartirlo, la intencionalidad de chocarlo como una especie de saludo y las risas que en todo momento condimentan la arriesgada acción. Inevitablemente se vienen a la mente dos frases que podrían resumir esta historia: “mi vida por un like” y “con esos amigos, ¿quién necesita enemigos?”. Incluso el mismo afectado y su familia no han estampado una denuncia debido a que no desean perjudicar a estas personas por su relación de cercanía y amistad, razonamiento y consideración que estos “jugosos” conductores no parecieron tener en cuenta.

Aunque resulte complicado explicar algo tan torpe, debemos considerar que no todas las personas poseen un razonamiento que les permita prever las consecuencias de sus actos, por más temerarios que resulten. Desde explicaciones fisiológicas como inmadurez del sistema nervioso y dificultades para el control de impulsos, pasando por otras más de tipo cognitivo como un deficiente desarrollo de procesos cognitivos superiores, sin dejar de lado algunas de tipo social, como la influencia de otras personas que legitiman decisiones y acciones que de manera individual no se asumirían en ningún caso. A esto agregue un desarrollo atrasado que perpetúe rasgos de personalidad adolescente en sujetos veinteañeros (cada vez más común desgraciadamente) y complete con el consumo de algunas drogas y alcohol, para tener un resultado tan peligroso como carente de sentido.

Cuando un sujeto carece del discernimiento necesario se le debe apoyar, a nivel de razonamiento y afectivamente, así logrará una mejor adaptación social. Pero preocupa especialmente cuando su egocentrismo posibilita un funcionamiento centrado en llamar la atención a como dé lugar, siendo las redes sociales un escenario virtual que no parece tener límites, tanto de masividad como de contenidos. El subir videos para demostrar actos temerarios que colocan en peligro la propia integridad y la de los demás, parece haber llegado para quedarse en las redes sociales.

Un buen tema para que los padres conversen con sus hijos y les ayuden a analizar los riesgos más allá de las prohibiciones, posibilitando la prevención y el autocuidado gracias al conocimiento de la historia y funcionamiento personal y único de los jóvenes.

