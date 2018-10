Rastros ancestrales

Me crié visitando las faldas del cerro Benítez, a 25 kilómetros de la ciudad de Puerto Natales, mi pueblo natal, mi padre un hombre trabajador, se daba el tiempo y el gusto por visitar en familia estos parajes que siempre fueron muy atractivos, no sólo por las misteriosas cavernas que lo conformaban, sino también la ubicación en cuanto a los parajes de una cordillera siempre nevada por el oeste y sujetadas por un interland conocido como el canal de Ultima Esperanza y los grandes depósitos de valles y riachuelos que se abren caminos por las estepas orientales. En otras palabras un sinnúmero de provocativas imágenes naturales que concentraban todas las inquietudes de cualquier persona por si quiera alguna vez poder visitar aquellos lugares en donde se conjugan milenarias presencias, casi fantasmales de megafauna extinta ahora, pero reluciente y briosa en el pasado. Mis primeras experiencias contadas por mis padres, según ellos fue donde aprendí a caminar, luego más grande pero aún un niño, recorríamos con mi hermana todos estos lugares siempre con el temor de que el milodón pudiese aparecer detrás de algunas de las enormes lengas o alguna roca de conglomerado que se sitúan muy expectantes por todos los entornos. Ahora sí puedo recordar y muy bien que en las preparaciones de mi primera comunión y con el recordado Padre Rossa, cura salesiano que marcó una época de su presencia evangelizadora en su querida Natales, nos llevaron a un paseo a la Cueva del Milodón, y tengo fresca en mi memoria el momento que nos hacían subir por un cordón tejido y entrelazado de fibras de cobre, y que al utilizarlo como elemento de ayuda para ascender hasta la figura de una virgen ensamblada entre la escoria de carbonato de calcio, haciendo la figura una especie de gruta de Lourdes, mis manos y con la presión de mi propio peso al subir hasta la virgen, provocaban un aumento de la temperatura que prácticamente me quemaba, pero bajo el rigor de recibir el sacramento era propio sufrir un poco para aceptar la condición de cristiano.

Como profesional he retornado en el desarrollo de actividades de educación al aire libre con estudiantes de Educación Física, Estudiantes de Turismo, actividades de Montañismo en la sierra Almirante Señoret y su emblemático cerro Mocho, la cordillera Prat, el monte Tenerife, mucha montaña bella y accesibles para vincularse y hacer una conexión de memoria ancestral, el caminar, desplazarse por la foresta, por sus acarreos, y muchas veces en plenas condiciones invernales que hacían más aventurera y extrema la experiencia.

Recientemente y con estudiantes de Turismo y de Educación Física, organizamos para cumplir con ciertos requisitos académicos, una experiencia y una hermosa caminata, en algunos casos algo forzada para alcanzar las alturas del cerro Benítez, allí mismo y con la filosofía de conexión ancestral, comenzamos nuestra caminata desde la laguna Sofía, una fuente de agua, vestigios de tantos deshielos de panoramas glaciares ya extintos, y nos encaramamos en el tiempo vertiginoso para lograr llegar hasta las pinturas rupestres que adornan paredes rocosas. Se trata de un alero en que se dan las condiciones favorables y han permanecido en un amplio panel con pinturas que forman una composición de diversos elementos, el que ocupa la parte superior de una pared y todo el techo de baja altura, allí se aprecian dos motivos realizados a base de muchos puntos rojos de 2 cms, más o menos de diámetro y que hacen mención de otros lugares similares en la Patagonia, también existen una serie de rayas rojas, líneas combinadas, como “rastros de Avestruz”, espirales, posibles imágenes de antropomorfos y largas series de puntos rojos. Mis alumnos tendidos en el suelo para la mejor apreciación, se veían emocionados observando milenarias imágenes que algún o algunos ocuparon el tiempo y el espacio para desarrollar estas magníficas pinturas y así conectarse con el futuro. Habría que verificar si en realidad y como se ha dicho, son las pinturas rupestres que están más cercanas a aguas del océano Pacifico, encontrándose a escasos cinco kilómetros del seno Ultima Esperanza. La experiencia muy contundente en el estilo y en el aprendizaje, con retroalimentaciones inmediatas, para estos casos los jóvenes requieren de más tiempo en estos parajes para realmente poder comprender el antiguo pasado de hombres y mujeres que por razones evolutivas transitaron en estos mismos lugares en donde el alambrado se extiende por cientos de kilómetros, como si irónicamente quisiese cercar la ancestral presencia del hombre milenario de la Patagonia.