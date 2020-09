La pandemia ha puesto a la humanidad en una situación límite que obliga a tomar decisiones que establecerán los nuevos paradigmas y derroteros, las nuevas formas de vivir, de relacionarnos entre los seres humanos y, también, en cuanto a la relación de la humanidad con el medio ambiente, con la tierra en que vivimos; de esta manera, entonces, las alternativas son muchas, desde avanzar en un proceso de deshumanización gradual y sostenido en razón de la distancia física que nos condiciona en el día, la dependencia de los sistemas tecnológicos para comunicarnos y trabajar, así como el confinamiento obligado que ha puesto en jaque los encuentros familiares y de afectos, hasta optar por un camino más humano, a pesar de la dura realidad, alejándonos del mercado que ha demostrado, en muchas de sus facetas que es prescindible en los términos que se ha construido en nuestra sociedad, y acercándonos a los valores esenciales de la vida pues, como lo ha señalado un antiguo amigo de más de tres décadas, “con la pandemia hemos aprendido que aquello que nos faltaba, ya lo teníamos”.

En razón de lo señalado, me he animado a escribir, por primera vez, una columna con nombres y apellidos, no para honrar al amigo que ha partido, sino que, para saludar y dar cuenta de un homenaje a la vida misma, el que se enfoca en un hombre que hace escasos meses ha cumplido la edad de 100 años, un caballero y el ejemplo mismo del “pater familia”, don Raúl Justino Rodas Roca.

Don Raúl Rodas, también conocido como “el flaco Rodas” por sus amigos y cercanos, es un magallánico de tomo y lomo, nacido en 1920 en Punta Delgada, con un breve espacio de vida en la ciudad de Illapel.

Lo conocí a propósito de mi vida profesional, requiriendo mis servicios para poder afrontar una compleja situación relacionada con prestaciones médicas, en virtud de lo cual me solicitó ver las alternativas para ajustar los pagos y plazos de manera que pudiera responder a aquello que efectivamente correspondía, situación que ya da cuenta de una formación ética firme y correcta, pues normalmente cuando se contratan los servicios de un abogado en circunstancias similares la petición es otra y se aleja bastante de proceder al pago de las obligaciones. Con el tiempo lo fui conociendo, como deberíamos conocer a todas las personas: por sus acciones; hombre de costumbres arraigadas e inalterables, padre de siete hijos, cuatro del primer matrimonio y tres del segundo, matrimonio que contrajo, después de enviudar, con doña María Barticevic a quien despidió hace algunos meses con la tristeza natural que queda al romperse un vínculo tan sagrado y forjado con la vida.

Avido lector de la prensa escrita y de cualquier otro libro que aportara a sus conocimientos y a su cultura, siempre con una buena palabra y consideraciones elevadas, sus palabras, sus frases fueron vehículo de cordialidad y afecto, lejos de malicia y de intereses oscuros. Así, transparente y educado, mesurado y razonable, ha generado amistades, familia y amores, llegando a cumplir cien años con muchos amigos de distintas décadas que se sienten honrados con su fraternidad y aprecio.

Nota aparte y destacada corresponde efectuar a su desempeño laboral y funcionario en el Banco del Estado de Chile, toda su vida funcionaria y de efectivo servidor público se desarrolló en dicha institución estatal, lugar en que se destacó por su compañerismo y dedicación siendo reconocido en su trayectoria y dejando un testimonio de compromiso.

Don Raúl, con su vida, da testimonio de uno de los caminos posibles post pandemia: dedicación a la familia, al trabajo, a la cultura y a los amigos…todo conforme a una justa medida dedicación y entrega, como lo dicta una regla de 24 pulgadas: al trabajo, al descanso y a la vida. Muchas gracias por su ejemplo apreciado amigo.