Recordando el pasado

La dramática experiencia ocurrida hace 45 años en Chile no deja indiferente a nadie, cuesta mucho superar lo vivido, aunque algunos incluso no la hayan experimentado directamente. El impacto del país dividido es descrito por el historiador Alfredo Jocelyn Holt en un matutino capitalino, en reportaje sobre los 30 años del NO, “Mirado en frío, el plebiscito empató fuerzas, no fue un triunfo claro, y la transición consensuada no hizo más que perpetuar dicho empate”.

Visto que esta encrucijada nacional se prolonga en la historia nacional, bien vale la pena escarbar en algunos sucesos que han quedado en la nebulosa del pasado, como una forma de ir completando imágenes de una película que año a año, pese a existir una diversidad de reportajes y entrevistas, no han salido a la luz en este largo proceso que ha experimentado la nación.

Inicialmente cuando ocurrió el golpe militar, la gran mayoría pensaba que el gobierno militar duraría entre 3 a 5 años y que luego los militares entregarían el poder a las fuerzas políticas, sin embargo esto no ocurrió así. De hecho, Chile se vanagloriaba de no ser un típico país latinoamericano donde los golpes de estado se repetían cada cierto tiempo, Chile era distinto. La pregunta que cabe hacer es ¿que llevó a tomar la decisión de alargar el periodo inicial? ¿quienes influyeron en esta decisión y cuándo se tomó? Tuvo que ver en esto la influencia de alguna personalidad, rama castrense u organización en particular. Es bueno saberlo, la historia necesita que los que aún están vivos y que estuvieron detrás de estos movimientos pueden completar esa historia.

La gran mayoría pensaba que el Gobierno Militar duraría muy poco, sólo el tiempo necesario para restablecer las condiciones que permitieran tener una democracia estable, para lo cual, en esa época se creía que bastaba un Banco Central autónomo que asegurara una emisión responsable y por ende una inflación controlada, que tanto daño había provocado sobre todo en la UP al dispararse hasta límites impensados, y una segunda vuelta electoral presidencial que permitiera superar los tres tercios que tanto daño le habían provocado a la democracia chilena.

Otra interrogante respecto al 11 de septiembre de 1973 que sería interesante dilucidar, es el porqué se tuvo que bombardear La Moneda, con todo lo que aquello significaba. En la planificación original de los que estuvieron detrás del golpe de estado, ¿cuándo se tomó esa decisión? y ¿qué objetivo tenía? Era sólo para impresionar a nivel nacional o también en lo internacional como demostración de fuerza frente a Argentina, ya que en aquella época corrían también amenazas de guerra con nuestros vecinos. Dado lo anterior, pudo haber sido importante demostrar el involucramiento estrecho de la Fach en el Golpe y lo quirúrgicamente precisos que fueron los cohetes entrando por las ventanas de La Moneda podían ayudar. ¿Quiénes y con qué justificación fueron los que tomaron esa decisión? Más aún cuando con un par de lanzacohetes disparados por infantes o con un par de disparos de los tanques instalados frente a La Moneda, se cumplía el mismo objetivo y de manera menos traumática.

Otro tema clave fue lo del plebiscito al cual iba llamar a Allende en ese mes de septiembre del 73, la verdad es que era un mito que probablemente nunca iba a ocurrir, porque primero, él ya no era el que mandaba, hace rato que eran otros los que ejercían el poder. Siendo incluso esta, una de las causas principales del fracaso de la Unidad Popular, donde nadie sabía quién era quién y menos, quién era el que mandaba.