Recuperar los trenes

Imposible encontrar una mejor fecha: apenas tres días después de los gigantescos atochamientos en el camino entre Valparaíso y Santiago, un consorcio chileno-chino, le presentó a la Presidenta Michelle Bachelet un proyecto para revivir el tren entre el puerto y la capital.

Se trata de un tren rápido, que le permitiría recorrer en tres cuartos de hora la distancia de poco más de cien kilómetros (115 por la ruta 68). Por cierto un abrumador contraste con las cinco horas que demoraron centenares de viajeros de vuelta del espectáculo de los fuegos artificiales de Año Nuevo.

En el siglo XIX, no era la entretención el motivo principal para viajar entre Santiago y Valparaíso. Era el comercio internacional que canalizaba desde y hacia el puerto nuestros productos de exportación y de importación. Fue tal la presión para superar las limitaciones de la ruta terrestre, pintoresca pero lenta, que en 1842, William Wheelwright presentó el primer proyecto para unir por tren Santiago y Valparaíso. Diez años después se iniciaron los trabajos.

No fue tarea fácil. La geografía obligó a un largo trazado. También hubo problemas financieros, debido en parte a la construcción de grandes “obras de arte”: puentes, túneles, viaductos en altura. Más de 20 años después, el 14 de septiembre de 1863 se efectuó la inauguración oficial. Cuenta la historia que “las principales autoridades del país, encabezadas por el Presidente José Joaquín Pérez, salieron de Santiago y Valparaíso, a bordo de dos trenes prolijamente adornados. A mediodía, los trenes se encontraron en la ciudad de Llay-Llay, donde se efectuó la ceremonia de inauguración”.

Por un siglo, el ferrocarril escribió páginas gloriosas en la historia del transporte. Pero, a mediados del siglo XX empezó su decadencia. El golpe fatal fue el grave accidente en Queronque, en 1986. Se adujo para que no siguiera operando que el público prefería los buses, pero más que eso fue la presión del gremio de camioneros, tan decisivo en la crisis de la democracia en 1973.

Por años, antes y después de Queronque, se ha hablado una y otra vez de reconstruir el ferrocarril. Ante las noticias provenientes del resto del mundo se exalta la imaginación, con prodigiosos trenes “bala” que harían el recorrido en minutos, pero hasta ahora nada concreto.

La nueva propuesta, presentada conjuntamente por un consorcio integrado por la multinacional China Railways Group Limited, Latinoamérica Infraestructura y Sigdo Koppers, tiene un costo estimado de mil 600 millones de dólares y sus perspectivas son serias. Así se dijo al entregarlo en La Moneda:

El representante de China Railways Group Limited, Yang Jinjun, destacó que “contamos con una vasta experiencia en el desarrollo de grandes proyectos ferroviarios y nos enorgullece poder aportar al desarrollo del área de infraestructura del transporte público en Chile”. Por su parte, el presidente ejecutivo de Sigdo Koppers, Juan Eduardo Errázuriz, recalcó que “hemos venido a presentarle este proyecto a la Presidenta de la República con el fin de transmitirle la intención de materializar en el corto plazo un proyecto país que, de ser aprobado, aportará a la conectividad regional”.

Buena noticia para los viajeros que todavía no se reponían del agotamiento de Año Nuevo.

