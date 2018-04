Resquicios legales y gobierno

La estatización de las empresas, su expropiación para efectos de pasar a formar parte del Estado, durante el gobierno del Presidente Salvador Allende Gossens no se efectuó por medio de leyes aprobadas por el Congreso Nacional de la época, pues como era evidente no existía la mayoría parlamentaria para dar curso a tan trascendente parte de su programa. Así las cosas, se procedió a la estatización de las empresas por medio de la utilización de un decreto vigente, dictado el año 1932, que autorizaba la expropiación de cualquier industria considerada estratégica para la economía; en virtud del decreto ley número 320 del año 1932 y sin la participación de los representantes del pueblo se procedió al cumplimiento del programa popular en esta área. Fue tan evidente la estratagema que incluso el adherente al gobierno socialista, el penalista Eduardo Novoa Monreal, escribió un libro intitulado “Los resquicios legales” (un ejercicio de lógica jurídica) el año 1992, dando cuenta de cómo, dentro de la legalidad, se podía ir más allá de los acuerdos existentes, utilizando las herramientas que entrega el ordenamiento jurídico para dejar atrás los enclaves que atentan ideológicamente con el gobierno de turno, sin atender a las mayorías en el Parlamento; dicho sea de paso, se trata de una espléndida obra jurídica que cualquier estudioso del derecho debería revisar. En palabras sencillas, se dejaba de lado la ley y se utilizaban otros instrumentos vigentes de menor rango para evitar la dictación de una norma respecto de la cual no se contaba con la mayoría necesaria en el Parlamento.

En atención a lo recientemente expuesto es que ha surgido la idea de generar esta columna, pues en su tiempo y por muchos años posteriores el gobierno de la Unidad Popular fue duramente criticado por dejar de lado la legislación vigente que impedía realizar estas expropiaciones sin la existencia de una sentencia judicial o una Ley general o especial que autorizara la expropiación, utilizando herramientas vigentes, pero que no se condecían con la normativa que el país tenía al respecto.

Sin perjuicio que se argumentara que la situación no tiene la misma entidad o gravedad, no puedo dejar de pensar que, la misma situación acontece el día de hoy con un nuevo nivel de resquicios legales que emplea el gobierno de turno, pues por la vía reglamentaria, esto es una norma que depende del gobierno y no pasa por el Congreso nacional, ha restringido de manera importante una ley que autorizaba la interrupción del embarazo en tres causales. La misma sensación y convicción me aborda cuando se recurre al Tribunal Constitucional para modificar la esencia de una ley aprobada por una mayoría en el Congreso Nacional eliminando el lucro en la educación.

No estoy aquí para hacer disquisiciones morales, ni juicios éticos, pero es bueno señalar que cuando se abren estas puertas que atentan con las decisiones democráticas, estas quedan abiertas y nada impide que mañana sean utilizadas por quienes hoy aparecen como perdedores, propiciando las crisis institucionales y la caída de las democracias.