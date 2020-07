Retiro de fondos de AFP: ¿dilema técnico o político?

Por José Navarrete Oyarce

Director de Ingeniería en Administración de Empresas

Universidad Andrés Bello

La reciente aprobación de la idea de legislar respecto al retiro de parte de los fondos de las AFP ha generado gran revuelo a nivel nacional levantándose una serie de preguntas relativas a su eventual materialización, desde puntos de vista técnicos y políticos.

En ese sentido, el objetivo de esta reflexión es analizar alguna de estas conjeturas y establecer su certeza o falsedad desde un punto de vista técnico. La primera de ellas dice relación con el hecho que los “fondos no existen” y que por eso las AFP se oponen a su retiro. En rigor, esto es falso, puesto que los fondos sí existen, pero no físicamente, vale decir, las AFP (o los bancos) no tienen grandes bóvedas donde almacenan, cual Rico McPato, grandes sumas de efectivo. El dinero existe, pero está invertido en una serie de instrumentos de inversión, tales como acciones o bonos.

Lo anterior me lleva a la segunda pregunta ¿un eventual retiro de los fondos generará un colapso en el mercado?, la respuesta aquí es afirmativa, vale decir, si las AFP salieran a vender parte de sus inversiones, eso tendría un efecto real en el mercado, presionando a la baja los títulos, lo que finalmente se traduciría en una baja general de los fondos de pensión. En ese sentido, se deberían establecer plazos y topes, de tal manera de “suavizar” este efecto en el mercado. Pero pensar que el retiro será inocuo, es una ingenuidad.

En esa misma línea ¿a quién afectarán estas bajas en el mercado?, pues a los que están ad-portas de jubilar, los que podrían ver reducida su pensión drásticamente, no por el retiro propiamente tal, sino que por la devaluación general de los fondos. En la vereda contraria, los más jóvenes serán los menos afectados, puesto que tendrán más plazo para recuperarse y podrían verse beneficiados con el efecto rebote en los precios.

Siguiendo con el análisis, mucho se habla que esta medida es regresiva, vale decir, que beneficiará a los sectores más altos, considero que esto es correcto, dado que las personas de más altos ingresos podrán hacer retiros más altos y a pesar de esto, sus fondos seguirán siendo nominalmente importantes, por lo que el efecto en sus pensiones será marginal. En forma inversa, los sectores medios o medio-bajo serían los más afectados, puesto que la recuperación de los fondos será más lenta y eventualmente la recuperación nunca llegue. Lamentablemente, según datos de la Fundación Sol, el 90% de la población tiene fondos menores a 30 millones, lo que reafirma la idea que esta medida sea regresiva.

Finalmente, un tema pendiente dice relación con el pago de impuestos, puesto que las cotizaciones previsionales están exentas de impuesto a la renta cuando se generan, pero si están afectas al retirarlas vía pensión, por lo que técnicamente, estos retiros deberían pagar impuestos.

El tema es bastante profundo y tiene una gran cantidad de aristas y visiones, por lo que hay que estar atentos a las siguientes etapas del proceso legislativo y esperar que el componente técnico prime sobre otro tipo de intereses.