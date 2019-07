Río de hielo

No soy científico ni tampoco periodista lo que aparentemente se traduce en mí en no tener la autoridad absoluta como para señalar y confirmar tópicos relacionados con lo que está ocurriendo con el clima y los glaciares en nuestro planeta, tanto en su estudio como en su divulgación, pero la diferencia está en que, SI SOY PROFESOR…, y he recorrido esta tierra en lo que he podido desde sus montañas hasta sus costas y me desenvuelvo en la formación de jóvenes universitarios y de otros niveles de educación, por ambientes antárticos y Subantárticos y que indirectamente nos vinculamos con el tiempo atmosférico, el clima en general y sus glaciares y claro que sí, el clima lo llevo en la piel…!!!!.

Ante estas vivencias puedo decir que un profesor siípuede ser científico y también periodista aun sin tener los títulos, esta reflexión acudió en mí en el momento preciso de analizar mis actividades académicas como una especie de autoevaluación y por sobre todo luego de leer y escuchar, al psicólogo y economista Per Espen Stoknes, quien en sus expresiones últimas se ha dedicado a difundir y a responder del por qué el mayor obstáculo para lidiar con las manifestaciones climáticas, se encuentra entre los oídos y los ojos de quienes se topan frente a frente con el tema de esta crisis climática.

En Chile nos encontramos en plena faena de promulgar una Ley de Protección de nuestros Glaciares y vaya que son “nuestros glaciares” si consideramos que se ha definido en 4 zonas glaciológicas, Norte, Centro, Sur y Austral en donde se encuentran el 88% del total de glaciares de nuestro país. Para ello y por qué tenemos la responsabilidad de manifestarlo aprenderemos algunos conceptos propios del entendimiento de ¿qué son los Glaciares?

CRIOSFERA: Todas las regiones en y debajo de la superficie de la Tierra y el océano donde el agua se encuentra en forma sólida, incluido hielo marino, hielo lacustre, hielo fluvial, nieve estacional, los glaciares y los casquetes de hielo, y el suelo congelado (incluyendo el permafrost).

GLACIAR “Río de Hielo”: Sensibles indicadores de cambios climáticos recientes y pasados, con un rol crítico en el cambio climático, el ciclo hidrológico y aumento del nivel del mar -los glaciares a su vez influencian el clima- . Impacto sobre actividades humanas: recursos hídricos, peligros glaciales, minería, caminos, turismo, deportes de montaña, culturas nativas, valor paisajístico. Un glaciar es una masa de agua terrestre en estado sólido, que haya perdurado por al menos 15 años, producto en general de la recristalización de la nieve, con evidencia de flujo actual o pasado, cualquiera sea su forma geométrica y ubicación (glaciar de valle, de montaña, campo de hielo, etc.), dimensión (siempre y cuando sea menor a 50.000 km2, siendo los glaciares mayores a dicha área considerados como hielos continentales), y cobertura detrítica superficial al final del período de ablación (glaciar descubierto, con escasa cubierta de detritos – menos del 10% de su superficie- ; glaciar cubierto, con abundante cobertura detrítica -entre un 10% y un 90% de su superficie- ; y glaciar rocoso, con casi total cubierta de detritos -más del 90% de su superficie-, e independiente de su estado de conservación. Son partes constituyentes de un glaciar, su eventual material detrítico rocoso superficial o incorporado en el interior del glaciar, y la posible agua líquida tanto superficial como interna y basal. En todo caso, la extensión de la cobertura detrítica del glaciar no determina su contenido de hielo. Los glaciares catastrados en el Inventario Público de Glaciares se encuentran afectos a la disposición del presente proyecto de ley. Los glaciares menores a 0,01 km2 (1 ha) no son inventariables. Sin embargo, un glaciar catastrado previamente no será desafectado del Inventario Público de Glaciares hasta que su área se reduzca a menos de 0,001 km2 (0,1 ha). PERIGLACIAR : Las condiciones, procesos y geoformas asociadas con ambientes fríos no cubiertos por glaciares. PERMAFROST: Suelo o roca, incluyendo posible hielo y material orgánico, que permanece a 0˚C o menos de 0˚C por al menos dos años consecutivos.

CLASIFICACION DE GLACIARES: Glaciares Blancos y Glaciares Rocosos. Entre los Glaciares Blancos están los Glaciares Descubiertos y Glaciares Cubiertos y entre los Glaciares Rocosos están los Glaciares Glacigénicos y Glaciares Criogénicos. (Fuente: Unidad Glaciología y Nieves -DGA – Mop).