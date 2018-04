Running: mucho más que correr

Este domingo se dará la largada a una versión más de la Maratón de Santiago, cuyo nombre se encuentra comercializado por una conocida empresa de telecomunicaciones de nuestro país. Como en ediciones anteriores, 30.000 corredores darán un azulado colorido a las grises y céntricas calles de nuestra capital, distando bastante de los 6.800 inscritos que tuvo su primera versión en 2007. A pesar que la historia del mayor certamen runner del país ha registrado conflictos entre los organizadores actuales y la Federación Atlética de Chile, principalmente por los derechos de la marca y nombre de la competición, la mayoría de sus participantes reconoce el esfuerzo y la favorable planificación logística que se invierte en un evento de esta complejidad.

Pero este aumento no hace más que ratificar el creciente interés de muchas personas, hombres y mujeres de distintas edades, en adoptar el running como una afición, un pasatiempo e incluso en algunos casos, un estilo de vida. En la actualidad ya no extraña observar en nuestras calles a gente trotando. Lo que hace un par de décadas atrás estaba asignado a atletas cuyo objetivo apuntaba a la competitividad, hoy se comparte con niños, adolescentes, adultos y adultos mayores cuya principal motivación se centra en lo recreacional, considerando además que esta práctica trae importantes beneficios a la salud y por ende, a contribuir con una mejor calidad de vida. Es que en este tipo de eventos, una parte de los corredores compite entre sí para obtener el mejor lugar y marca posibles, pero una gran mayoría lo hace estableciendo un desafío consigo mismo, con la superación de las propias limitaciones, dolores e incluso temores, para no perder de vista lo más importante: el principal rival se encuentra dentro de sí.

Pero, ¿por qué la cantidad de corridas, trails y maratones ha ido aumentando haciendo cada vez más democrática su convocatoria? Obviamente porque la demanda de personas que en el pasado eran sedentarias o practicaban esporádicamente alguna actividad física, han ido encontrando en el running una respuesta a varias de sus inquietudes.

Algunas de las razones que los expertos destacan para esta popularización que parece ir más allá de una simple moda, se relacionan con los cambios fisiológicos que se observan en el cuerpo, por ejemplo en los neurotransmisores de Dopamina y Endorfinas, relacionados con el bienestar y equilibrio en el estado de ánimo. Más allá del dolor muscular y a veces articular que provoca el ejercicio, resulta indudable que se experimenta una sensación agradable, de mayor armonía en los procesos mentales, tanto cognitivos como emocionales. Si agregamos la mayor secreción de Serotonina, que hormonalmente contribuirá a esta dinámica de beneficios, el sujeto vivencia la necesidad de seguir practicando la actividad física, en un proceso que varios expertos comparan con las adicciones. Cada vez aparecen más investigaciones que destacan la efectividad del ejercicio en la respuesta del sistema inmune, la nivelación adecuada de sustancias en la sangre, el control de la ansiedad y la mejoría de enfermedades crónicas. Si a esto le sumamos la gradual transformación muscular, con la consiguiente pérdida de grasa, el sujeto comienza a funcionar con mayor vigor, dinamismo y autonomía ante los desafíos de su medio, trayendo entre otras consecuencias beneficios en su autopercepción, como el aumento en la autoestima y motivación e iniciativa para emprender distintas tareas. En aquellos casos en que un corredor se vaya colocando metas cada vez mayores, como pasar de los 5k a los 10k, o al reto de los 21k o por qué no, a cumplir el sueño de completar una maratón, se ve “obligado” a una preparación a mediano y largo plazo, estimulando su constancia y venciendo la tentación de caer en vicios cortoplacistas, lo que más temprano que tarde se transformará en hábitos más saludables de alimentación y sueño, entre otros, siendo necesaria una asesoría profesional y experta para, más que obtener resultados, guiar un proceso beneficioso y que se disfrute.

Por eso, cuando este domingo veamos en la transmisión o las noticias esas columnas dinámicas invadiendo las arterias de la ciudad, no percibamos que sólo es gente corriendo, pues detrás de esas 30.000 historias y sus horas de preparación, muchos simbolizarán en una carrera la superación personal que tanto buscamos y necesitamos todos.