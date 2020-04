Salud mental en tiempos de cuarentena

Finalmente se decretó la tan ansiada cuarentena en nuestra región. Lo que por semanas fue solicitado de manera cada vez más masiva, finalmente se concretó principalmente reforzado por el aumento de contagios en nuestra zona. Más allá de evaluar si el aviso fue oportuno o tardío, lo importante es que asumamos esta semana (con la posible prórroga respectiva) de enclaustramiento con responsabilidad y una favorable convivencia con quienes se encuentran en un mismo espacio habitacional. Si bien hay familias que ya llevan algunas semanas sin salir a circulación, con esta medida es posible que una mayor cantidad de personas se encuentren en casa de forma más rigurosa, lo que sumado a lo inusual de la experiencia y la ansiedad que provoca, aumentan las posibilidades de presentar conflictos interpersonales. Por eso es que si tanto se imploró la medida de aislamiento para proteger nuestra Salud e impedir el colapso de los servicios de salud, debemos prepararnos para sacar el mayor provecho a esta instancia y cambiar el paradigma de quejarse constantemente, a fin de afianzar nuestra salud mental. Es así que algunas reflexiones al respecto podrían ser las siguientes:

El ser humano es animal de costumbres y contradicciones. Los mismos que se quejan todo el tiempo de tener que acudir a “la pega”, son los que ahora se sienten extraños al quedarse en casa. Los que culpan a su trabajo como el causante del poco tiempo que tienen para dedicárselo a sus familias, ahora se podrían sentir “raros” al tener que convivir sostenidamente en el mismo espacio. Es que este tiempo no puede asimilarse a “vacaciones”, no sólo porque no se puede salir de casa, ya que además conlleva la necesidad de seguir cumpliendo labores que nos son cotidianas, pero de una manera distinta, como lo es el teletrabajo, el estudio de los niños y adolescentes y las labores domésticas por ejemplo. Este puede ser un tiempo de volver a compartir y comunicarnos de manera distinta, respetando los espacios y las dinámicas de convivencia según las necesidades e intereses de los distintos actores de la familia, en un cuidado de los niños que no puede estar delegado todo el tiempo a las pantallas y dispositivos electrónicos. La favorable disposición a colaborar entre todos, más que imponer o delegar a otros, debería traer con el tiempo la valorización de hábitos que aclanen positivamente a las familias y de los cuales sería positivo reflexionar cuando termine este enclaustramiento y debamos volver a nuestras rutinas. Por eso más que añorar y mascullar la realidad ideal que a uno le gustaría vivir, valore las condiciones de su enclaustramiento, ya que probablemente muchas personas las desearían para sí.

Evite obsesionarse con la temática de la pandemia. Infórmese una vez al día por medios oficiales y siga las recomendaciones de higiene y contención de virus, no mire todo lo que aparece en redes sociales, porque encontrará desde videos apocalípticos llenos de conspiraciones hasta opiniones llenas de violencia sin sentido. Revise qué actividades deseaba hacer y que por falta de tiempo las iba postergando indefinidamente. Desde aprender algo por internet (está lleno de tutoriales e incluso cursos gratuitos), pasando por ver cine y series, hasta el placer cada vez más desdeñado pero tan beneficioso como es leer.

Organice rutinas, pues a pesar que muchas veces las odiamos, entregan el beneficio de darnos mentalmente la estructura de normalidad. Desde levantarse a una hora determinada (lo más parecida a cuando estamos funcionando normalmente), a seguir realizando nuestras actividades cotidianas. Incorpore a esto el ejercicio físico, dejando de lado las excusas que no se puede salir, que es necesario tener un gimnasio en casa o que no tiene idea qué hacer. Con elementos domésticos como una silla o una escoba, usted puede realizar ejercicios que le harán sentirse mejor corporal y mentalmente, en una gradualidad donde automonitorear las sensaciones es fundamental.

Vigile su calidad de sueño y alimentación. La incertidumbre aumenta de manera importante los niveles de ansiedad, por lo que pueden aparecer síntomas de insomnio (falta de sueño) o hipersomnia (exceso) por una parte; además de inapetencia o exceso de ingesta (generalmente con alimentos altamente calóricos), lo que puede desarrollar en el tiempo distintos tipos de trastornos, como los depresivos o ansiosos, entre otros. Cuide además algo que desde hace unos meses ha aumentado su consumo en población, que es la ingesta de alcohol. Lo que desde siempre se ha asociado a la convivencia social, en este caso podría tener un fondo más de evasión de la realidad, por lo que el exceso, que ya en sí es perjudicial, en las actuales circunstancias debe ser evaluado con mayor cuidado.

Hay muchos factores más que analizar, pero lo más importante es reforzar que por más adversas que sean las condiciones ambientales, la decisión de cómo afrontarlas sigue siendo algo personal, producto de una historia de vida y el aprendizaje asimilado de las experiencias, pero sobre todo de una actitud que nos invite menos a quejarnos y desear realidades hechas a nuestra medida, valorando la adaptación ante las adversidades que nos posibilite un crecimiento personal que nos hará mejores.