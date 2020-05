Scoutismo y Antártica

Según fuentes oficiales, en el mundo existen 40 millones de niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres que conforman agrupaciones Scouts, en más de 200 países y territorios y de acuerdo a cifras establecidas desde los inicios de este movimiento ya hay más de 500 millones de personas que han pasado por esta formación, incluyendo entre ellas personas reconocidas y personalidades del mundo público de diferentes ámbitos, políticos, gobernantes, actores, médicos, etc.

Este movimiento se inició en un principio sólo con 20 jóvenes y un campamento experimental en el año 1907, en la Isla Bronwsea, cerca de Poole, en Dorset, Inglaterra. En esa oportunidad el campamento fue toda una fiesta, exitosa y contundente en sus propósitos y esto le probó a su organizador, Robert Baden-Powell, que sus intenciones de ejercitación y entrenamiento acompañado de rigurosos métodos eran muy atractivos para los jóvenes y que en sus efectos eran considerados eficaces como herramienta para educar para la vida.

El éxito de “Scoutismo para jóvenes” produjo un movimiento que rápidamente, pareciera que de forma automática, adoptó el nombre de los Boy-Scouts para el caso de los varones y de Girl-Guide para la mujeres y en uno de sus primeros congresos reunió la no menor cobertura de 11.000 scouts. En algún momento y de vacaciones, su líder Baden-Powell en Sudamérica permitió a Chile ser uno de los primeros países fuera de Inglaterra que inicia el movimiento Scout en 1910. En lo cercano y en nuestra región existen nueve agrupaciones de ellas repartidas, siete en Punta Arenas, una en Puerto Natales y otra en Puerto Williams, abarcando así las provincias de Magallanes, Ultima Esperanza y Antártica. Esta última agrupación quizás la más austral del mundo, aunque estaría en lo cierto decir que muchos de los que se aprestan a pasar el largo invierno en la Antártica en las Bases permanentes, hayan pasado por las filas y agrupaciones de scouts alguna vez en sus vidas, y como la máxima lo indica ….”Una vez Scout, siempre será Scout”, lo que me deja muy contento porque en lo personal me toca decir que lo soy, aun reconociendo que lo fui durante mi infancia en la ciudad de Puerto Natales.

Pero más feliz estoy por los acontecimientos que han estado ocurriendo quizás en anonimato para la opinión pública, pero de manera interna y abierta a “todo público”, la Agrupación de Scouts de San Miguel de Punta Arenas perteneciente a la Asociación de Guías y Scouts de Chile, ha llegado a un acuerdo con el Centro de Investigación Gaia Antártica de la Universidad de Magallanes, para implementar en su proyecto anual y por dos años, el trabajo que lleva a adquirir el Sello Antártico Institucional que entrega esta casa de estudio y que consiste en una serie de actividades de divulgación, educativas, de formación, charlas y conferencias que permitan enraizar en esta comunidad el conocimiento y cultura antártica como una manera de diversificar sus acciones formadoras, sobre todo con aquellos que recién comienzan a dar sus pasos en este tipo de organizaciones.

La Antártica con sus 14 millones de kilómetros cuadrados y en la que Chile se personifica como un país antártico y nuestra región la más antártica del mundo por su cercanía, el continente helado posee una serie de atributos perceptibles desde una dinámica aceptable para acoger el espíritu que sus acciones ambientales otorgando al entendimiento de ser un sistema integrado con el Planeta y por ende con las necesidades receptivas de la humanidad del mensaje de paz, de cooperación internacional, del permanente trabajo en equipo de sus hombres y mujeres que se desempeñan en condiciones aisladas y remotas, un continente sin fronteras, un continente que guarda en sus entrañas las más variadas atenciones del mundo futuro de la humanidad, lo que nos hace reflexionar que no escapa en ningún caso a esta iniciativa de reunir niños y jóvenes y que agrupados como scouts también se manejan en el desarrollo de este espíritu de voluntad y perseverancia en buscar lo mejor para los humanos que habitan en este planeta.

Cabe mencionar que estas agrupaciones también conforman sus competencias propias y curiosamente a manera de un GRAN ICEBERG en la que ciertas cualidades se hacen ver y son visibles como la punta de este magnífico trozo de hielo, en la que se destacan las habilidades, destrezas, actitudes y conocimiento, como así también aquellas no tan visibles y que permanecen ocultas pero no menos importantes como lo son los valores, las motivaciones y los rasgos propios de la personalidad a desarrollar. Hoy día la agrupación de scouts de San Miguel está empeñado a contribuir a asumir estos valores acompañados en donde se reflejen en aquellos componentes propios de la Antártica: en su historia, en sus fantásticos habitantes, en sus ciclónicas manifestaciones que lleguen a todo el mundo, en sus exploraciones científicas para lograr tener respuestas a nuestras inquietudes planetarias. Un continente que fortalece a través de su conocimiento los valores propios y filosofías del scoutismo mundial.