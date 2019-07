Se acabó el vuelito

La economía para el gobierno, ha salido más chúcara de lo que se pensaba antes de asumir al mandato, no era sólo darle un empujoncito o aprovechar el resto de un buen vuelito de una veranada económica positiva. Como un país que está inserto plenamente en la globalización y en mercados muy competitivos, sumado a lo que está ocurriendo con la pelea entre China y Estados Unidos, deberíamos tener necesariamente un plan B. Antiguamente, con una economía pequeñita, estábamos acostumbrados a ser nosotros los que sufríamos nuestros propios embates y desaciertos macro y micro económicos. Ahora en cambio la inestabilidad está en el entorno externo, en los mercados globales y no dependen de nosotros. Hoy, en lo que a veces se asemeja a la tormenta perfecta, la crisis parece provenir de este entorno y nosotros, acostumbrados al envión de nuestra inserción con todo en el comercio exterior, se nos movió el piso.

El prepararse para escenarios más complejos es clave, sería bueno sacar lecciones de nuestra historia rescatando los antiguos manuales de economía endógena donde el mercado interno era fundamental. El desafío bien podría ser, cómo estimular lo interno para seguir desarrollándonos, si ya no se cuenta con el impulso, de la magnitud como era hasta hace poco, de los mercados globales. Incluso cuando estos experimentan situaciones complicadas o no entregan los estímulos necesarios y muy por el contrario, envían señales adversas. No se trata de volver a los planes quinquenales de infraestructura u otras panaceas de los sistemas con mayor presencia del Estado, pero todo lo que nos pueda servir para crear músculo propio para superar los problemas estructurales, que la bonanza económica nos ha impedido visualizar y priorizar.

Bien se podría escuchar a Hugo Herrera en su columna de Capital, cuando expresa “es necesario llevar a cabo grandes reformas, pensar a la economía también desde la política. Si la derecha tiende reducir la política a la economía, la izquierda enfatiza la política al punto que se ha inclinado a soslayar la cuestión del crecimiento económico. Se necesita, en cambio, pensar ambos sistemas, el político y el económico conjuntamente”. Lo cual entre otros pasa por “establecer una institucionalidad territorial robusta, que le otorgue poder político a macro-regiones, de tal suerte que el poder político, social y económico se distribuya eficazmente”. De Perogrullo.

Para Herrera es básico el “fomentar, a partir de una colaboración público privada, la investigación y el despliegue tecnológico en áreas estratégicas como los recursos naturales (especialmente el agua)”, así como “vigorizar a las universidades regionales, vinculando su investigación a tareas productivas zonales”. Para concretar todo lo anterior “urge, entonces, dejar de lado el extremismo economicista de la derecha y el politizante de la izquierda, para que el país pueda contar con dirigencias capaces de impulsar y ejecutar las complejas y graves reformas-políticas -que exige la época presente- . Además de eso, por cierto, se necesita todavía coraje y destreza suficientes como para hacerlo”.

Para muestra un botón, en la incubadora de la élite nacional republicana, el Instituto Nacional, hoy en día vemos reflejada la debacle y el desmoronamiento de un modelo político de administración del territorio que está haciendo crisis y agua por todos los costados. Acabo de mundo decía la gente en el campo, acabo de sistema se puede asemejar mejor. Es triste la señal de deterioro de la sociedad nacional capitalina que no es capaz de generar los cambios y reglas del juego proyectivas que abran la cancha y permitan jugar a todos en pos de un país más armónico y con participación de sus distintos actores en los distintos territorios.