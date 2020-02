¿Se nos viene marzo?

Al igual que el comercial anunciando que se viene marzo, parece que los chilenos esperamos el mes marzo como una crónica de una movilización anunciada. Como si el verano hubiese sido una tregua o pausa para recuperar energías, son muchos los mensajes formales e informales que anuncian un mes de harto movimiento. En un Chile que dice estar despierto, el inicio de las clases trae inevitablemente el inicio de las movilizaciones, que se desarrollarán en un ambiente pre plebiscito de entrada para cambiar la Constitución, donde en un Chile dicotómico se enfrentará a un nuevo “Sí” contra un “No”, esta vez en forma de “Apruebo” contra “Rechazo”.

Elementos comunes entre el plebiscito de 1988 y este de 2020 serán las campañas de terror. De hecho la derecha ya comenzó, con una manera casi enfermiza al pedir rechazar el cambio constitucional ya que se puede reformar la actual. Curioso a lo menos que quienes se han opuesto a reformas constitucionales hoy digan que se pueda cambiar la Constitución a costa de reformas. Un ejemplo de esta incoherencia es ver cómo se rechazó por parte de la derecha la modificación que pretendía establecer el agua como un bien nacional de uso público mediante un proceso de nacionalización del recurso hídrico. Aunque Ud. no lo crea, los mismos que nos dicen que no es necesario cambiar la Constitución se opusieron a esta medida urgente y necesaria en un contexto de crisis por sequía en gran parte del país. Los mismos que se opusieron tantas a veces a cambios constitucionales, excusados en quórum altos o inalcanzables en un sistema binominal, hoy cierran filas con el lema de reformar. Resulta poco creíble ver a políticos de derecha con un grado de cara de póker escucharles decir que ahora sí es posible avanzar con reformas.

Rechazar en el voto de abril es cerrar la puerta a cambios necesarios para generar más justicia social y, sobre todo, para construir confianzas. Aprobar en el voto de abril es iniciar un proceso donde deberemos discutir, dialogar, intentar construir un sueño colectivo, establecer prioridades, generar consensos necesarios para jerarquizarlas, y generar cimientos firmes basados en la construcción democrática, inédita en nuestra breve historia republicana, de una casa común.

No se trata de generar una Constitución que genere más o menos riqueza. De hecho empresarios importantes de pensamiento de derecha han levantado voces más progresistas que políticos de derecha, reconociendo que se debe repartir de mejor manera la riqueza. La propia primera dama reconoció que era tiempo de compartir los privilegios.

Es cierto que el gobierno anda distraído buscando culpables, conspiraciones y explicaciones para entender cómo el oasis pasó a ser un espejismo. Pero también es cierto que el gobierno no tiene voz, y que su manera de gobernar es mediante la reacción y no la proposición. Hay un problema de liderazgo en el gobierno, y también en el sistema de representación político y social, pues llega a ser vergonzoso cómo rostros conocidos, que se dicen “apolíticos”, intentan adueñarse del movimiento social. Por ello es necesario la reflexión, cultivar la paz y el diálogo, no imponer ideas sino que convencer, escuchar más que hablar, y hacer más que decir.

Nuestro país no se va a venir abajo, tampoco van a venir los bolcheviques, ni el ejército rojo. Simplemente intentaremos ponernos de acuerdo en cómo mejoramos las condiciones para poder vivir mejor en una casa común. Hemos sobrevivido implacables desastres naturales, hemos sobrevivido a dictaduras horrendas como la de Pinochet, hemos superado épocas de pobreza extrema, y en todas las circunstancias nos hemos vuelto a poner de pie.

Marzo se nos viene, pero no se nos viene el desastre. Quizás algunos fantasean en una revolución, pero lo real es constatar que somos muchos más los que queremos vivir en un país sin violencia de ningún tipo, ni del modelo económico, ni de la violencia social, ni del Estado, ni del que quiere imponerme su visión sin respetar la mía.

Al igual que ayer, sin odio, sin miedo y sin violencia, hay que participar. Hacer el hermoso y desafiante ejercicio de pensar en un país para todos, y aprobar el inicio de un cambio constitucional en democracia.