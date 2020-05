Semblanza de Osvaldo Soriano

Supimos del periodista y escritor argentino Osvaldo Soriano (1943-1997) en 1974, cuando a la biblioteca familiar llegó “Triste y solitario final” (1973) su primera novela, en una de esas económicas ediciones de “Pineda Libros”, una modesta editorial santiaguina cuyo giro, al parecer, eran los títulos de autores nacionales conocidos, títulos que no eran atractivos para los grandes sellos, y que al intentar reconstruir algunas bibliografías de esos autores, se han tornado en inencontrables.

Al mismo tiempo, “Pineda Libros” apostaba por noveles escritores chilenos, por ello tras casi cinco décadas, nos parece curioso que la primera novela de Soriano se haya lanzado en Chile en este sello, a sólo a un año de su publicación en Buenos Aires. No obstante, y si la memoria no nos falla, Soriano se hizo conocido en Chile, recién a fines de la década de 1980 (si es que no lo fue, a principios de la década siguiente).

Osvaldo Soriano nació en 1943 en Mar del Plata, Argentina, hijo único de José Vicente Soriano y Eugenia Goñi. Luego de deambular por San Luis, Tandil y Río Cuarto, en 1956 el matrimonio se traslada a Cipoletti, Neuquén. Todo ello por el oficio del padre; inspector de obras sanitarias. En la patagónica localidad, Osvaldo a falta de otros pasatiempos, se dedica a las carreras de motos, se transforma en un asiduo asistente al cine y se revela como jugador de fútbol (hábil centrodelantero) participando incluso en giras a Chile, a las ciudades de Temuco, Pucón y Villarrica. El fútbol fue su pasión como jugador y como fanático de San Lorenzo de Almagro, el club fundado por el salesiano Lorenzo Massa, director del Instituto Don Bosco de nuestra ciudad entre 1933 y 1939.

El futuro escritor no terminó la escuela secundaria a raíz de una expulsión. Cuando tenía 20 años su familia se trasladó nuevamente a Tandil (433 kms. al sur de Buenos Aires) donde continuó practicando fútbol pero, a poco de llegar, una lesión a la rodilla le impidió seguir los pasos de su ídolo José San Filippo -“El Nene”- goleador histórico de San Lorenzo.

En Tandil trabajó en una bodega y en la Metalúrgica de la ciudad. En esa localidad tuvo su primer acercamiento con la literatura; leyó a Richard Matheson, Dostoievski, Flaubert, Horacio Quiroga, Roberto Arlt y Julio Cortázar. Permaneció seis años en Tandil, donde se inició en el periodismo en los diarios “El Eco” y “Actividades”, frecuentaba junto a un grupo de amigos la confitería “Rex” y fundó un Cine Club. En 1969 -por encargo del semanario “Primera Plana” de Buenos Aires- escribió un artículo sobre la peregrinación de Semana Santa, calificándola como un negocio turístico, del cual responsabilizaba al párroco de la ciudad. El hecho selló su partida a Buenos Aires, donde se enroló en el semanario ya citado. Luego colaboraría con “Panorama”, “La Opinión”, “El Periodista”, “Semana Gráfica” y “El Cronista Comercial”.

En 1976, luego de iniciada la dictadura militar se va a Bruselas, Bélgica y después a París, Francia. En el exilio fundó con Julio Cortázar “Sin censura”, publicación mensual y colaboró en “Il Manifesto” de Italia, “Le “Monde” (Francia) y “El País” de España.​

En 1984, regresó a Argentina y participó en 1987 en la fundación del diario “Página 12”. Murió en 1997 en Buenos Aires. En 1978 se casó en Bélgica con Catherine Brucher y con ella tuvo su único hijo, Manuel, nacido en 1989.

Soriano fue un periodista de tomo y lomo que también las ofició de narrador con siete muy buenas novelas y un cuento infantil. Sus trabajos periodísticos los publicó en cuatro volúmenes y en forma póstuma se lanzaron otras cuatro recopilaciones de esta producción.

