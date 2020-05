Señales contradictorias o dicotómicas

De la “Nueva normalidad” pasamos a “responsabilizar a las personas”. De cuarentenas acotadas pasamos a abrir el mall. De “nos hemos y estamos preparados” pasamos a “Tenemos que suplicar, rogar que tomemos todas las medidas necesarias, que nos tomemos en serio que la ciudadanía tenga el mejor espíritu de comprensión”. El gobierno y principalmente el ministro de Salud Jaime Mañalich (expulsado del Colegio Médico por temas éticos), han personificado la contradicción en materia de señales a la población.

Es fácil no caer en la crítica cuando la situación por la que vive la humanidad requiere comprensión y confianza a las autoridades, ya que buenas personas confían siempre en buenas personas, generando empatía pues la situación es compleja, desconocida, y multivariable. Pero es imposible no hacer la crítica cuando las autoridades muestran soberbia y falsa modestia como cuando el ministro le dice a todo el país. “He sido felicitado por autoridades internacionales hasta el cansancio”. Me molesta y critico ese lenguaje de soberbia intelectual con la que se intenta dar la sensación de control ante una situación que está lejos de mostrar certezas. Más aún cuando desde la red de salud y de los propios profesionales de la salud nos convocan con angustia, clamando responsabilidad, rogando por el autocuidado, ya que no tenemos la red de infraestructura que según el presidente viene preparando desde enero. La verdad es que una vez más tenemos que constatar que el tigre que nos creemos ser no es más que un gatito.

En Punta Arenas dejamos hace menos de una semana la cuarentena, y eso ha sido un alivio para muchos, sobre todo para quienes deben salir a generar recursos para su familia y que no cuentan con empleos formales ni pueden hacer teletrabajo. Bien por ellos y por aquellos que ante semanas de encierro han podido salir a hacer algo tan simple y necesario como caminar. Pero mal por aquellos enemigos de la vida en comunidad y del respeto por el prójimo, que estando con prohibición de salir de sus casas por encontrarse con el virus no la han respetado, poniendo en riesgo a vecinos de contagio y con ello sus vidas. Acá se debe ser implacable, actuar con celeridad y hacer cumplir penas efectivas, pues es la única manera de dar señales duras a quienes aún minimizan la situación que estamos viviendo.

Porque creo que el gobierno debe hacer más esfuerzo para hacer cumplir las medidas sanitarias para resguardar la vida de todos, es que debe terminar de dar señales contradictorias y dar señales concretas de apoyo para las familias que necesitan y necesitarán ingresos para aspectos tan básicos como alimentación y techo. Nuestro Estado puede endeudarse, pues la cuenta la pagaremos entre todos. Así como salvamos a la banca en los 80 de manera inconsulta, porqué no hacemos lo mismo con las personas. Capacidad de crédito tenemos, el propio Banco Central solicitó una línea al FMI por 28.000 millones de dólares. Se requiere más voluntad y menos tecnocracia, pues nadie está diciendo que con ese dinero hagamos una farra, sino que simplemente se apoye por unos meses a las familias que menos recursos y herramientas tiene para sobrevivir este escenario mundial de incertidumbre.

Sería bueno que el presidente ordene a sus huestes, pues no se entiende que el ministro de educación insiste con gastar dinero en hacer un Simce para un diagnóstico, con todos los estudiantes en casa, y por otra parte el ministro de Hacienda restrinja la billetera fiscal mostrando austeridad. No se entiende que se llame a una nueva normalidad y que en menos de una semana se nos ruegue que nos quedemos en casa.

Son tiempos dolorosos, y la primavera se ve lejos como para entusiasmarse. Por ello, el gobierno y el presidente de todos los chilenos, incluso de quienes no votamos por él, debe dejar de improvisar y convoque de verdad a un acuerdo social. Que se deje de ventajas pequeñas, de victorias pírricas, de pasarse de listo. No más frases ni cuñas para la barra brava. No las necesitamos. Necesitamos un estadista, no un funcionario, ni un empresario, ni un especulador. Necesitamos que se apele al alma nacional, esa que se muestra en cada tragedia o desastre natural, esa que a la hora de ejecutar acciones se deja llevar por el sentido común, y esa misma que en los días más grises de la Patria, nos hacía ver que no estábamos solos.