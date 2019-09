Este mes es especial para todos los chilenos, aunque no necesariamente para celebrar las fiestas patrias o el día de las Fuerzas Armadas. La verdadera razón quizás tiene que ver con el hecho de que son días feriados que resultan un buen momento del año para reunirse en familia. Navidad, el Año Nuevo y septiembre son en términos festivos sinónimos de encuentros familiares, en una época de continuo correr y quemar días. Esencialmente, antes que todo o nada, la familia (con sus variadas formas y composiciones) es el núcleo central de nuestra sociedad y nación.

Septiembre es un mes de recuerdos de infancia, que se proyecta en los niños y niñas, pues perduran tradiciones, y otras pasan a ser sólo recuerdos. Mes de juegos, de trompos, de bolitas, de volantines, de juegos tradicionales, de fondas o ramadas, de desfiles, de asados familiares o de grupos de amigos que también son una extensión de la familia. Pero también para muchos son días de descanso, de un alto en la rutina diaria de trabajar para sostener la vida compleja de nuestro tiempo. Merecidamente hoy existen los feriados irrenunciables, que no siempre lo fueron, y que se sobrepusieron a las excusas económicas que siempre algunas voces levantan para evitar que el pueblo también tenga derecho a divertirse y encontrarse.

Este mes dicotómico, que se desenvuelve entre fechas que marcan tristezas y alegrías, entre vida y muerte, entre una estación que termina y otra que florece, siempre ha marcado nuestra joven nación, que pareciera querer concentrar en un mes sentimientos, sueños, y esperanzas.

Lo cierto es que el ambiente tiene algo de festividad, y me alegra ver que aún persisten tradiciones como la de estrenar la tenida dieciochera, el ánimo de bailar cueca o una cumbia (segundo baile nacional), de darse un relajo y de compartir en familia. Me gusta ver que la familia se visita, que se reúne en torno a los abuelos, que incluso en unos barrios se adorna la festividad y todo parece por un instante más feliz y simple. Los niños también lo disfrutan pues siempre existe el tío buena onda que se “raja” con algo de dinero para gastar en confites, y si es en torno a una kermese mucho mejor. En general es un tiempo de sonrisas, y de nostalgia ya que siempre vienen recuerdos de los nuestros que ya no están con nosotros o se han ido a otro lugar.

En los días de fiestas patrias incluso se hace una tregua tácita entre oficialistas y opositores. Pues perdura algo que nos une que es la independencia de Chile, y bien vale la pena recordar que lo que se ha construido a lo largo de varias generaciones, con lo bueno y malo nos pertenece a todos. Es cierto que existen áreas en las cuales sigue la necesidad de luchar por independencia para nuestra nación y su pueblo. La tarea de Carrera, O´Higgins y Rodríguez, y tantos héroes es un continuo, y que aún faltan batallas que dar. En esto debería haber unanimidad, y el desafío es poder construir un gran objetivo país, que no es otro que su pueblo pueda tener las condiciones para llevar una vida plena, justa y buena.

¡Feliz 18!, y que este nuevo año para Chile venga con más razones para celebrar, y menos argumentos para no encontrarnos. Viva Chile y su Pueblo, el que combatió contra los españoles, el que se levantó con fuerza y nobleza después del combate naval de Iquique y la muerte de Prat, el de la toma del Morro de Arica, el de las conquistas sociales, el de quienes se sacrificaron por la libertad, el mismo que ha sufrido Chile con sus desastres naturales y que se ha puesto de pie una y otra vez. Viva ese pueblo solidario que con sus anhelos y sueños, con sus infinitas contradicciones y certezas sigue con la esperanza intacta de vivir y construir un país mejor para sus hijos.