“Si no está roto, no lo arregles”, Eleam Magallanes

Hay un viejo adagio que dice que “si no está roto, no lo arregles”. Al parecer ese refrán calza perfectamente con la situación que está viviendo hoy el Establecimiento de Larga Estadía para el Adulto Mayor (Eleam) en Magallanes.

El Eleam hoy funciona bien, funciona con trabajadoras y trabajadores comprometidos con el cuidado de los adultos mayores, están capacitados para ello y esta semana se confirmó la entrega de la concesión y el funcionamiento del establecimiento a un organismo -Pather Nostrum en este caso- que no tiene experiencia en el cuidado de los adultos mayores, lo que significa un riesgo para la integridad física y mental de quienes allí residen.

Pather Nostrum es una ONG que según su propia definición, tiene como misión “incluir social y laboralmente a personas con necesidades especiales. Acogiendo, acompañando y potenciando sus sueños e intereses”. No hay una especialización en cuidados del adulto mayor. Las bases del concurso eran generales, lo que permitió que una organización como ésta se adjudicara el concurso, sumado a ello que fue el único oferente en presentar una propuesta.

Esta operación además pone en duda la continuidad de muchos trabajadores más allá de este año. Más del 50% de las y los trabajadores están contratados a honorarios, lo que precariza aún más la situación aumentando la incertidumbre y la angustia de no saber qué pasará con sus fuentes laborales, a pesar del anuncio de que el Servicio de Salud Magallanes seguirá siendo el ente controlador hasta noviembre, por lo que anuncian las autoridades respectivas.

Junto a mi equipo estamos haciendo las gestiones que están a nuestro alcance para colaborar en la mejor solución a este tema. He estado en comunicación con el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, para considerar otras alternativas que no impliquen la privatización del espacio, buscando revertir esta situación. Vamos a jugárnosla por ello, porque esta es una pelea que creemos que hay que dar por la dignidad de los adultos mayores.

Nos reunimos con los trabajadores y trabajadoras para conocer in situ los problemas que acarrea la licitación y privatización que se está llevando a cabo del Eleam y concordamos con los trabajadores en que “si no está roto, no lo arregles”. Entendemos que son procedimientos propios del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), quienes realizan licitaciones de los Eleam a lo largo de país cada dos años, pero esto no puede estar por sobre el bienestar de nuestros adultos y adultas mayores. No hay indicadores ni eficiencias económicas que justifiquen comprometer las vidas de estas personas que en sus últimos años sólo merecen buena atención y cuidado.

Estuvimos compartiendo también con los adultos mayores del Eleam, vimos cómo los tratan, lo bien que están a diferencia de lo que estarían ya sea en un hospital o bien cuidados por una organización que no tiene experiencia en este tema.

A todas estas preocupaciones se suma el despido del Dr. Ramón Lobos, el único geriatra de la región. Seguramente van a poner a cargo a un doctor o médico general que no tiene la experiencia que tenía el Dr. Ramón Lobos en el cuidado de adultos mayores, que en su gran mayoría presentan una situación de dependencia severa.

Las y los trabajadores proponen imitar la experiencia de Puerto Montt. Ese municipio el año 2017 postuló al concurso que abrió Senama para la administración del Eleam de la localidad de Alerce, el único recinto estatal en la Región de Los Lagos destinado al cuidado de adultos mayores. Hasta ese momento la entidad operadora era el Servicio de Salud de Reloncaví, quien decidió no participar del proceso, luego de ser el administrador desde el año 2012 cuando se abrió, incluido también un fallido concurso en 2014 donde no hubo interesados. El municipio, al ver esta necesidad, decide participar adjudicándose la administración del recinto.

Creemos que aún es tiempo de buscar una solución en este tema, que no sea privatizar un servicio tan relevante para nuestros adultos mayores, que al igual que la experiencia de Puerto Montt hace un par de años atrás, es la única alternativa estatal para el cuidado y tratamiento de adultos mayores en la región.

Por lo tanto, solidarizamos con las y los trabajadores del Eleam y vamos a hacer todas las gestiones que estén en nuestro alcance para evitar la privatización del Establecimiento de Larga Estadía para el Adulto Mayor de Magallanes, ratificando el derecho a una vejez digna y en donde los adultos mayores son prioridad y no el negocio.